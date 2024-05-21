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РИА Новости

Путин назначил Олега Савельева заместителем министра обороны

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Олег Савельев
Олег Савельев.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Путин назначил Олега Савельева замминистра — руководителем аппарата Минобороны

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Владимир Путин назначил Олега Савельева заместителем министра обороны — руководителем аппарата главы ведомства, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

"Назначить Савельева Олега Генриховича заместителем министра обороны России — руководителем аппарата министра обороны России", — говорится в документе.

Другим указом президент освободил от этой должности генерал-полковника Юрия Садовенко.

Документы вступают в силу со дня их подписания, 20 мая.

Олег Савельев родился 27 октября 1965 года в Ленинграде. С 2008 по 2014 год занимал должность заместителя главы Минэкономразвития. Затем его назначили на должность министра по делам Крыма. В 2019 году Савельев стал аудитором Счетной палаты, курировал направление аудита обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности.

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