Войти
Lenta.ru

Литва присоединилась к лунной программе США

117
0
0
Фото: Go Nakamura / Reuters
Фото: Go Nakamura / Reuters.

SpaceNews: Литва стала 40-й страной, присоединившейся к программе Artemis

Литва стала 40-й страной, присоединившейся к американской лунной программе Artemis. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Церемония подписания соглашения прошла 15 мая в Вильнюсе. Свою подпись в договоре в присутствии посла США в Литве Кары Макдональд поставила литовский министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.

«Литовский космический сектор стабильно растет, и наши инновационные компании, работающие в этой области, добиваются значительных успехов», — заявила министр.

Ранее сообщалось, что Сербия стала 11-й страной, которая присоединилась к проекту возглавляемой Китаем лунной станции International Lunar Research Station (ILRS).

В апреле Словакия стала 39-й страной, присоединившейся к американской лунной программе Artemis.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Литва
Сербия
Словакия
США
Похожие новости
07.03.2019
Яромир Новотны: "Путин остановил распад России и ее разворовывание иностранцами и местными олигархами. Вопрос в том, не попытаются ли его свергнуть" (Kupedu do minulosti, Чехия)
03.12.2018
Европа между молотом и наковальней
07.12.2017
Почему Европа не готовится к войне с Россией
03.10.2011
Импорт многоцелевых вертолетов в 2003-2010 гг. осуществили 105 стран на сумму 18,5 млрд долларов - ЦАМТО
26.09.2011
Военная импотенция НАТО: победа, ставшая поражением
26.09.2011
В тройку мировых лидеров по импорту бронеавтомобилей по периоду 2003-2010 гг. входят Ирак, США и Великобритания - ЦАМТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.05 00:46
  • 1495
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.05 00:33
  • 1
В России увеличили выпуск БМП-3
  • 20.05 15:07
  • 1
В Московском командном училище изменили программу боевой подготовки с учетом опыта СВО
  • 20.05 14:55
  • 14
Опубликовано первое изображение разрабатываемой в США «малой крылатой ракеты», которая запускается с транспортных самолётов
  • 20.05 14:48
  • 1
В России разработали полимерную защиту от осколков
  • 20.05 14:27
  • 0
Зеленые береты собираются на Украину
  • 20.05 13:24
  • 159
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 20.05 11:35
  • 11
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 19.05 19:46
  • 2
КНДР провела первое испытание новой твёрдотопливной МБР «Хвасон-18»
  • 19.05 16:06
  • 11
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 19.05 14:25
  • 4152
Оценка Советского периода в истории России.
  • 19.05 12:49
  • 57
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 19.05 11:51
  • 116
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 19.05 10:28
  • 4
Первый полёт турецкого перспективного истребителя Kaan
  • 19.05 04:55
  • 302
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца