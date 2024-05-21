Глава Пентагона пообещал "стабильный поток" оружия на Украину "неделя за неделей"

Это будет возможно благодаря принятию пакета дополнительных ассигнований, включающего $61 млрд для Украины, отметил Ллойд Остин

ВАШИНГТОН, 20 мая. /ТАСС/. Американское оружие и военная техника будут идти на Украину стабильным потоком неделя за неделей. С таким обещанием выступил министр обороны США Ллойд Остин.

"Благодаря принятию пакета дополнительных ассигнований мы продолжим одобрять значительные пакеты [военной] помощи Украине. Вы будете видеть стабильный поток американской [военной] помощи Украине неделя за неделей", - сказал он, открывая очередное заседание западной контактной группы по координации поставок оружия Украине. Совещание проходит в виртуальном формате.

В конце апреля американский президент Джо Байден подписал утвержденный Конгрессом США пакет законопроектов о возобновлении поставок оружия Украине, Израилю и Тайваню. Объем пакета составил $95 млрд. Он включает $61 млрд для Киева. Сразу после подписания главой государства этих законопроектов Пентагон объявил, что направляет Украине вооружения и технику на $1 млрд. Затем Вашингтон выделил Киеву следующую партию вооружений на сумму $400 млн.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений не изменят ситуацию на фронте, а ведут лишь к затягиванию конфликта.