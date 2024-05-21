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В США рассказали о представляющих угрозу российских «Антеях»

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Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости.

TNI: российские подлодки проекта 949А представляют угрозу после модернизации

Российские атомные подводные лодки (АПЛ) проекта 949А «Антей» (по кодификации НАТО — Oscar-II), которые начали строить в 1982 году, по-прежнему представляют угрозу. О возможностях модернизированных подлодок рассказали в публикации американского издания The National Interest (TNI).

Отмечается, что изначально подлодки этого проекта разрабатывали для противостояния авианосным ударным группам НАТО. Каждая АПЛ несла 24 противокорабельные ракеты П-700 «Гранит». До 1996 года было построено 11 «Антеев», а двенадцатую подлодку достроили в качестве носителя необитаемых подводных аппаратов «Посейдон» проекта 09852.

«Несмотря на свой возраст, подводные лодки класса Oscar по-прежнему представляют угрозу из-за потенциальных усовершенствований, таких как подводные беспилотники "Посейдон" с ядерными боеголовками», — пишет издание.

Ранее в мае военный эксперт Дмитрий Болтенков сообщил, что ядерный автономный необитаемый подводный аппарат «Посейдон» является настоящим «оружием Судного дня», способным достичь США. Аппарат способен развивать скорость 60-70 узлов.

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Страны
Россия
США
Продукция
Гранит
Проекты
949А Антей
NATO
БПЛА
Ядерный щит
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