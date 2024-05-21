Глава Пентагона признал, что ситуация под Харьковом тяжелая и опасная для Киева

Ллойд Остин заявил, что встреча контактной группы по оказанию военного содействия Украине проходит в "сложный момент"

ВАШИНГТОН, 20 мая. /ТАСС/. США считают ситуацию в Харьковской области сложной и опасной для Вооруженных сил Украины (ВСУ). С такой оценкой выступил министр обороны страны Ллойд Остин перед началом очередной встречи контактной группы по оказанию военного содействия Украине, проходящей в онлайн-режиме.

Глава Пентагона заявил, что встреча проходит в "сложный момент", выступив при этом с оценкой, согласно которой российские вооруженные силы "постараются продвинуться в ближайшие недели" якобы в попытке создать "буферную зону вдоль украинской границы". "Это тяжелая и опасная схватка", - сказал он, комментируя ситуацию в Харьковской области.

В Киеве признают, что ситуация в Харьковской области крайне напряженная для украинских войск. 14 мая украинский Генштаб заявил, что ВСУ были вынуждены "переместиться на более выгодные позиции" в районе Волчанска и Лукьянцев. Также военное руководство сообщало о переброске в регион дополнительных резервов. При этом президент Украины Владимир Зеленский признал, что часть этих подразделений снимают с других направлений. Он провел 16 мая в Харькове заседание ставки верховного главнокомандующего и назвал это направление крайне сложным. В Минобороны РФ сообщали об освобождении некоторых населенных пунктов в Харьковской области, а 14 мая - о продолжении продвижения в глубину обороны противника.