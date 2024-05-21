Войти
ТАСС

Глава Пентагона признал, что ситуация под Харьковом тяжелая и опасная для Киева

115
0
0
Уничтожение ударом ракет "Искандер" ВС РФ места дислокации украинских националистов в Харьковской области. Архивное фото
Уничтожение ударом ракет "Искандер" ВС РФ места дислокации украинских националистов в Харьковской области. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости

Ллойд Остин заявил, что встреча контактной группы по оказанию военного содействия Украине проходит в "сложный момент"

ВАШИНГТОН, 20 мая. /ТАСС/. США считают ситуацию в Харьковской области сложной и опасной для Вооруженных сил Украины (ВСУ). С такой оценкой выступил министр обороны страны Ллойд Остин перед началом очередной встречи контактной группы по оказанию военного содействия Украине, проходящей в онлайн-режиме.

Глава Пентагона заявил, что встреча проходит в "сложный момент", выступив при этом с оценкой, согласно которой российские вооруженные силы "постараются продвинуться в ближайшие недели" якобы в попытке создать "буферную зону вдоль украинской границы". "Это тяжелая и опасная схватка", - сказал он, комментируя ситуацию в Харьковской области.

В Киеве признают, что ситуация в Харьковской области крайне напряженная для украинских войск. 14 мая украинский Генштаб заявил, что ВСУ были вынуждены "переместиться на более выгодные позиции" в районе Волчанска и Лукьянцев. Также военное руководство сообщало о переброске в регион дополнительных резервов. При этом президент Украины Владимир Зеленский признал, что часть этих подразделений снимают с других направлений. Он провел 16 мая в Харькове заседание ставки верховного главнокомандующего и назвал это направление крайне сложным. В Минобороны РФ сообщали об освобождении некоторых населенных пунктов в Харьковской области, а 14 мая - о продолжении продвижения в глубину обороны противника. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
11.12.2006
Киевские диалоги
11.12.2006
Вице-премьер РФ Иванов в связи с назначением нового министра обороны США надеется на преемственность в двусторонних отношениях в военной сфере
30.11.2006
Морские орбиты "Сатурна"
17.11.2006
Лед тронулся, господа авиастроители...
03.11.2006
Аргентина изучает возможность ВТС с Украиной
05.10.2006
Космическая оборона России возрождается
23.08.2006
Новое качество ВВС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.05 00:46
  • 1495
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.05 00:33
  • 1
В России увеличили выпуск БМП-3
  • 20.05 15:07
  • 1
В Московском командном училище изменили программу боевой подготовки с учетом опыта СВО
  • 20.05 14:55
  • 14
Опубликовано первое изображение разрабатываемой в США «малой крылатой ракеты», которая запускается с транспортных самолётов
  • 20.05 14:48
  • 1
В России разработали полимерную защиту от осколков
  • 20.05 14:27
  • 0
Зеленые береты собираются на Украину
  • 20.05 13:24
  • 159
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 20.05 11:35
  • 11
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 19.05 19:46
  • 2
КНДР провела первое испытание новой твёрдотопливной МБР «Хвасон-18»
  • 19.05 16:06
  • 11
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 19.05 14:25
  • 4152
Оценка Советского периода в истории России.
  • 19.05 12:49
  • 57
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 19.05 11:51
  • 116
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 19.05 10:28
  • 4
Первый полёт турецкого перспективного истребителя Kaan
  • 19.05 04:55
  • 302
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца