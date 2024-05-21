Мантуров назвал сроки создания в РФ самого мощного в мире атомного ледокола

Мантуров: мощнейший атомный ледокол «Россия» планируют построить к 2030 году

Самый мощный в мире атомный ледокол «Россия», сооружение которого сейчас проходит на Дальнем Востоке, должен ориентировочно быть построен к 2030 году. Об этом в понедельник, 20 мая, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Он уточнил, что Балтийский завод продолжает строительство атомных ледоколов, мощность которых составляет 60 МВт. На данный момент три атомохода «Арктика», «Сибирь» и «Урал» работают в морях Северного Ледовитого океана, ледокол «Якутия» намереваются сдать к концу 2024-го.

«Еще три должны пополнить атомный флот в период с 2026 по 2030 год. И, конечно, самый мощный ледокол, который сегодня строится на «Звезде», единственный в своем роде в мире — 120 МВт — «Россия», который должен быть тоже построен ориентировочно к 2030 году», — сказал он на совещании вице-премьеров с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале правительства.

Ледокол «Россия» будет оснащен двумя реакторными установками РИТМ-400 мощностью 315 МВт. Его скорость составляет 23 узла, длина — 209,2 м, ширина — 47,7 м, а высота борта — 18,7 м.

Ранее, 29 марта, глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что Россия обеспечена ледоколами, на сегодняшний день у страны есть 10, семь из которых — атомные. Тогда он напомнил, что у госкорпорации есть программа развития ледокольного флота. Согласно ей, планируется построить ледокол нового поколения «Лидер» с мощностью 120 МВт за счет государственных средств. Лихачев отметил, что в дальнейшем планируется добавить еще несколько менее мощных, так как «Росатом» видит потребность в четырех таких до 2030 года.

В январе президент России Владимир Путин дал разрешение на начало строительства атомного ледокола «Ленинград» в Санкт-Петербурге на Балтийском заводе. Тогда глава «Росатома» Алексей Лихачев навал это событие очередным этапом развития всей работы РФ на Севморпути. По его словам, для страны важны возможность двигаться по морским каналам и обеспечить безопасность новых логистических маршрутов, поэтому значение Северного морского пути (СМП) трудно переоценить.