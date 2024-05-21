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Военное обозрение

Премьер Моди: Индия примет участие в конференции по Украине в Швейцарии

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Источник изображения: topwar.ru

В середине июня состоится так называемый мирный саммит по Украине в Швейцарии. Киевские власти возлагают на данное мероприятие большие ожидания, так как намерены заручиться поддержкой как можно большего количества стран в продвижении «формулы мира Зеленского».

Стоит отметить, что украинские власти (или их покровители) настояли на том, чтобы на вышеупомянутом саммите не присутствовала делегация из России, что делает данное мероприятие попросту нелепым и абсурдным. Впрочем, и сама «формула мира», предложенная главой киевского режима, выглядит аналогично.

В итоге от участия на саммите в Швейцарии уже отказались лидеры ряда дружественных России стран. В частности, о том, что они точно не будут присутствовать на мероприятии, заявили президенты Бразилии и ЮАР. Китай также не поддерживает проведение мирного саммита без участия России. По крайней мере, председатель Си Цзиньпин в швейцарском форуме участвовать точно не собирается. Такое же решение принял и президент Мексики Лопес Обрадор.

В свою очередь, один из важнейших союзников РФ всё же согласился участвовать в мероприятии в Швейцарии. О том, что Индия будет присутствовать на предстоящей конференции по Украине, в интервью агентству Press Trust of India заявил премьер страны Нарендра Моди.

С его слов, Индия в следующем месяце также приглашена на встречу G7. Как выразился Моди, его страна будет участвовать во всех важных саммитах, связанных с продвижением глобальной повестки безопасности и развития.

При этом индийский премьер не уточнил, будет ли он лично присутствовать на саммите в Швейцарии.

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Бразилия
Индия
Китай
Мексика
Россия
Украина
Швейцария
ЮАР
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