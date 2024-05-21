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ТАСС

Медведев назвал лучшими гарантиями для РФ "Искандеры", "Цирконы", "Кинжалы"

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Запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков"
Запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков".
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ

Зампред Совбеза РФ отметил, что в таком случае "никакие западные гарантии не помогут"

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Россия не сможет полагаться на надежность возможного договора с Украиной или гарантий Запада, поэтому лучшей гарантией считает "Искандеры", "Цирконы", "Кинжалы" и иное вооружение, заявил ТАСС зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Даже если какое-то компромиссное соглашение будет достигнуто, полной уверенности в его выполнении у нас не будет. Я об этом неоднократно говорил. Любой новоиспеченный "фюрер" украинского рейха по конъюнктурным причинам способен его разорвать в любой момент", - обрисовал ситуацию он.

Медведев отметил, что в таком случае "никакие западные гарантии не помогут". "Да они их и не станут давать. Поэтому лучшие гарантии для нас на будущее - это "Сарматы", "Ярсы", "Искандеры", "Цирконы", "Кинжалы" и иное высокоэффективное российское оружие. И, конечно, героические боеспособные Вооруженные силы России", - резюмировал он.

Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров в отличие от украинской стороны. Однако так как Москву многократно обманывали, теперь она должна понимать, "с кем и как иметь дело" и в какой степени кому можно доверять. Путин указывал, что договоренности должны быть основаны на проекте стамбульских соглашений 2022 года, но учитывать сегодняшние реалии. В Кремле также неоднократно отмечали, что РФ будет договариваться на своих условиях и не приемлет попыток навязать ей правила. 

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Искандер
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Медведев Дмитрий
Путин Владимир
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