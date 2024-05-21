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ТАСС

Медведев считает, что капитулировать может любой глава Украины, хоть "свинья в ермолке"

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: Владимир Гердо/ ТАСС

Как подчеркнул замглавы СБ РФ, "у преступного режима нет и не может быть правомочного правителя"

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Капитуляция Украины может быть подписана как президентом Владимиром Зеленским, так и любым его преемником, хоть "свиньей в ермолке". Об этом заявил ТАСС зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя вопрос легитимности Зеленского после истечения срока президентских полномочий 21 мая.

"Для нас он и так военный преступник, и утрата им официального статуса ничего не меняет. Хотя он, как и любой его преемник (хотя о юридическом преемстве говорить тут не приходится), может выступить стороной, которая подпишет акт о безоговорочной капитуляции", - сказал Медведев, отметив, что так, например, сделали Альфред Йодль или Вильгельм Кейтель от имени фашистской Германии и ее вооруженных сил.

Как подчеркнул замглавы СБ РФ, "у преступного режима нет и не может быть правомочного правителя". "Он всегда тоже преступник. Что же касается номинального или фактического лидера (главаря) такого режима, им может быть кто угодно. Любая "свинья в ермолке", вспоминая меткое выражение Гоголя", - пояснил Медведев. Он заключил, что для международного права и для самой распавшейся Украины личность такого главаря, "исходя из нормальных правовых позиций, безразлична". "Такое лицо останется для нас лишь правонарушителем. Однако оно может быть субъектом переговоров и участником подписания акта о капитуляции", - еще раз подчеркнул зампред СБ РФ.

На Украине активно обсуждают вопрос о легитимности власти в условиях отсутствия парламентских и президентских выборов из-за военного положения. Полномочия нынешнего президента Украины по конституции истекают в ночь на 21 мая.

Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос о легитимности Зеленского после 20 мая должен быть решен на Украине ее политической и правовой системами. 

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Германия
Россия
Украина
Персоны
Медведев Дмитрий
Путин Владимир
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