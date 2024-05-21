В Италии спустили на воду второй корабль снабжения типа "Вулкан"

На верфи компании Fincantieri в Кастелламмаре-ди-Стабия спустили на воду второй корабль снабжения типа LSS, предназначенный для ВМС Италии. Как сообщает Naval News, корабль, названный "Аталанте", планируют передать флоту в 2025 году.

Новый корабль поддержки заложили в июне 2023 года. Двумя годами ранее Fincantieri поставила итальянскому флоту головной корабль снабжения типа LSS "Вулкан".

Спуск на воду корабля поддержки "Аталанта", Италия Fincantieri

Для итальянского флота планируют построить еще один корабль типа LSS. Его намереваются ввести в строй в 2027 году.

Класс LSS предназначен для снабжения других кораблей и судов мазутом, авиационным топливом, пресной водой, продовольствием, запчастями и боеприпасами. Кроме того, специалисты, размещенные на борту корабля типа LSS, могут ремонтировать и обслуживать суда прямо в море. Медицинский блок на борту включает в себя операционную, лабораторию, кабинеты стоматолога и рентгенологических исследований, а также больничные палаты, в которых можно разместить до 17 пациентов с тяжелыми травмами.

Водоизмещение вспомогательных кораблей класса "Вулкан" составляет 27 200 тонн, длина корпуса – 193 метра, ширина – 27,2 метра. Корабль развивает скорость до 20 узлов, дальность плавания – 7000 миль, автономность – 30 дней. Вмещает до 235 человек, включая экипаж и специалистов.

Для собственной защиты корабль оснащен 76-мм артустановкой и двумя 25-мм арткомплексами производства Oto Melara. На борту базируются два многоцелевых вертолета AW-101.

Общая масса перевозимых грузов достигает 15 500 тонн.