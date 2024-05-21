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Интерфакс-АВН

В Кремле подтвердили планы провести учения нестратегических ядерных сил

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Д.Песков
Д.Песков.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 20 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Учения с отработкой применения тактического ядерного оружия будут проведены в соответствующие сроки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть, действительно, поручение верховного главнокомандующего. Оно будет исполнено в соответствующие сроки", - заявил Песков журналистам в понедельник, отвечая на вопрос о сроках проведения учений.

9 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что военные России и Белоруссии приступили к совместной подготовке к учениям по отработке применения нестратегического ядерного оружия.

"Поскольку на территории Белоруссии размещено нестратегическое ядерное оружие, то мы в этот раз предложили нашим друзьям, союзникам, да и президент Белоруссии об этом просил, принять участие в одном из этапов этого учения. Мы их проводим регулярно, в этот раз они проводятся в три этапа, на втором этапе белорусские коллеги подключатся к нашим совместным действиям. Соответствующие указания министерствам обороны и генеральным штабам наших армий дано. Они начали совместную подготовку", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.

Путин заявил, что "ничего здесь необычного нет, это плановая работа".

Ранее Минобороны РФ сообщило, что по поручению президента Генштаб ВС РФ начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями ЮВО с привлечением авиации и ВМФ, будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия. Учение направлено в том числе на безусловное обеспечение территориальной целостности и суверенитета РФ в ответ на заявления отдельных западных официальных лиц.

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