Западные энергетические компании стремятся привлечь обратно тысячи вышедших на пенсию инженеров из атомной отрасли

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Западные энергетические компании стремятся привлечь обратно находящихся на пенсии инженеров и специалистов из атомной отрасли, чтобы восполнить дефицит квалифицированных кадров для реализации крупнейшей волны новых проектов за последние десятилетия, пишет Financial Times.

В материале говорится, что производители реакторов для АЭС намерены нанять десятки тысяч сотрудников, поскольку опасения по поводу изменения климата стимулируют возрождение интереса к низкоуглеродным технологиям. Такие страны, как США, Франция, Великобритания и Польша, также планируют новые заказы на производство оборудования для АЭС на фоне опасений по поводу энергетической безопасности и угрозы будущим поставкам газа из РФ из-за конфликта на Украине.

В статье говорится, что пенсионеры с многолетним опытом работы пользуются спросом из-за того, что «золотая эра» в атомном секторе, начавшаяся в конце 1950-х годов, сменилась спадом после Чернобыльской катастрофы 1986 года, затем усугубившимся из-за аварии на японской АЭС «Фукусима» в 2011 году.

В то же время во Франции – крупнейшем в Европе операторе атомной энергетики с 56 реакторами – этим летом будет подключен к электросети первый за последние 25 лет новый реактор.

Как пишет издание, неудачи в проекте, который отстает от графика на 12 лет, частично объясняются потерей навыков, в том числе среди поставщиков оборудования, после того, как западный мир охладел к новым ядерным проектам.

В свою очередь, по данным Международного энергетического агентства, на российские и китайские реакторы приходится более двух третей тех, что строятся по всему миру.