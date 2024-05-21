Эксперт: отправка инструкторов НАТО на Украину без согласования с РФ грозит войной

Как отмечает исследователь вашингтонского Института Куинси Марк Эпископос, "без более широкой стратегии, направленной на прекращение" боевых действий это станет "рецептом катастрофы"

ВАШИНГТОН, 20 мая. /ТАСС/. Отправка инструкторов НАТО на Украину для обучения бойцов ВСУ станет "катастрофой" без согласования с Москвой из-за риска прямого конфликта с РФ. Такое мнение высказал исследователь вашингтонского Института Куинси Марк Эпископос в статье для портала Responsible Statecraft.

"Отправка военнослужащих НАТО на Украину без каких-либо достаточных и четких договоренностей с Москвой с большой вероятностью втянет страны НАТО, включая США, в настоящую войну с российскими войсками", - указал он. По мнению аналитика, Москва якобы может быть открыта к заключению официальных договоренностей, которые "установят демаркационные линии и наложат запрет на присутствие западных военнослужащих в некоторых районах страны". Однако пока подобные предложения не поступали, считает Эпископос.

Как отмечает эксперт, отправка инструкторов НАТО на Украину "без более широкой стратегии, направленной на прекращение" боевых действий, станет "рецептом катастрофы" и "поставит НАТО и РФ в положение на волосок от конфликта".

Подобный комментарий аналитика последовал за сообщением председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерала Чарльза Брауна о том, что Вашингтон больше не исключает развертывание на Украине инструкторов НАТО для подготовки украинских вооруженных сил, но это не произойдет в ближайшее время.

В свою очередь премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью газете Financial Times исключила возможность открытого конфликта между НАТО и РФ в том случае, если обучающий персонал стран Североатлантического альянса погибнет на Украине. Она указал, что ряд стран НАТО уже отправили своих инструкторов в районы боевых действий.