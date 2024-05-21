Войти
ТАСС

Эксперт: отправка инструкторов НАТО на Украину без согласования с РФ грозит войной

112
0
0
Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: Depositphotos

Как отмечает исследователь вашингтонского Института Куинси Марк Эпископос, "без более широкой стратегии, направленной на прекращение" боевых действий это станет "рецептом катастрофы"

ВАШИНГТОН, 20 мая. /ТАСС/. Отправка инструкторов НАТО на Украину для обучения бойцов ВСУ станет "катастрофой" без согласования с Москвой из-за риска прямого конфликта с РФ. Такое мнение высказал исследователь вашингтонского Института Куинси Марк Эпископос в статье для портала Responsible Statecraft.

"Отправка военнослужащих НАТО на Украину без каких-либо достаточных и четких договоренностей с Москвой с большой вероятностью втянет страны НАТО, включая США, в настоящую войну с российскими войсками", - указал он. По мнению аналитика, Москва якобы может быть открыта к заключению официальных договоренностей, которые "установят демаркационные линии и наложат запрет на присутствие западных военнослужащих в некоторых районах страны". Однако пока подобные предложения не поступали, считает Эпископос.

Как отмечает эксперт, отправка инструкторов НАТО на Украину "без более широкой стратегии, направленной на прекращение" боевых действий, станет "рецептом катастрофы" и "поставит НАТО и РФ в положение на волосок от конфликта".

Подобный комментарий аналитика последовал за сообщением председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерала Чарльза Брауна о том, что Вашингтон больше не исключает развертывание на Украине инструкторов НАТО для подготовки украинских вооруженных сил, но это не произойдет в ближайшее время.

В свою очередь премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью газете Financial Times исключила возможность открытого конфликта между НАТО и РФ в том случае, если обучающий персонал стран Североатлантического альянса погибнет на Украине. Она указал, что ряд стран НАТО уже отправили своих инструкторов в районы боевых действий. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Эстония
Проекты
NATO
Похожие новости
17.07.2008
СУ-35: спасатель русской авиации
21.05.2008
НАТО в поисках новых идей и боевого духа
18.04.2008
Прямо в цель
09.04.2008
Безо всяких НАТО оснований. Борьба с Североатлантическим альянсом отвлекает внимание россиян от реальных угроз безопасности страны
14.06.2007
Разговор об обычных вооружениях
27.12.2006
Масорин: строительство ВМФ будет не только продолжено, но и расширится
18.10.2006
Большая противоракетная игра
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.05 00:46
  • 1495
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.05 00:33
  • 1
В России увеличили выпуск БМП-3
  • 20.05 15:07
  • 1
В Московском командном училище изменили программу боевой подготовки с учетом опыта СВО
  • 20.05 14:55
  • 14
Опубликовано первое изображение разрабатываемой в США «малой крылатой ракеты», которая запускается с транспортных самолётов
  • 20.05 14:48
  • 1
В России разработали полимерную защиту от осколков
  • 20.05 14:27
  • 0
Зеленые береты собираются на Украину
  • 20.05 13:24
  • 159
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 20.05 11:35
  • 11
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 19.05 19:46
  • 2
КНДР провела первое испытание новой твёрдотопливной МБР «Хвасон-18»
  • 19.05 16:06
  • 11
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 19.05 14:25
  • 4152
Оценка Советского периода в истории России.
  • 19.05 12:49
  • 57
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 19.05 11:51
  • 116
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 19.05 10:28
  • 4
Первый полёт турецкого перспективного истребителя Kaan
  • 19.05 04:55
  • 302
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца