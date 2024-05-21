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Создана флешка для хранения данных в течение сотен лет

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Фото: Stokkete / Shutterstock / Fotodom
Фото: Stokkete / Shutterstock / Fotodom.

TechSpot: флешка Machdyne позволит хранить данные 200 лет

Компания Machdyne создала флеш-накопитель, рассчитанный на длительное хранение данных. Об этом сообщает издание TechSpot.

USB-накопитель Blaustahl предназначен для хранения и передачи ценных данных. Флешка основана на технологии сегнетоэлектрической оперативной памяти (FRAM), которая позволяет хранить информацию «вечно» — производитель уверяет, что данные останутся на диске в течение 200 лет.

Также благодаря FRAM флешка имеет очень большой ресурс — она рассчитана на триллионы циклов записи. Устройство имеет микроконтроллер Raspberry Pi RP2040 и 4 мегабайт памяти NOR для записи прошивки. В Machdyne заявили, что девайс рассчитан на хранение при температуре не более 35 градусов.

Емкость накопителя составляет 8 килобайт — таким образом, на диск можно сохранить 8192 символа. По словам журналистов, Blaustahl подойдет для хранения важной текстовой информации и передачи потомкам. В материале говорится, что флеш-память NAND, используемая в обычных накопителях, для этого не подойдет — срок службы подобных флешек составляет от 16 до 20 лет.

Стоимость «вечного» USB-накопителя составляет 30 евро, или около 3 тысяч рублей.

Ранее компания GM Energy предложила использовать батареи электромобилей для электроснабжения домов. По словам специалистов, подключенный к сети электрокар может обеспечить дом электроэнергией в течение трех-четырех дней.

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