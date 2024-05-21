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ЦАМТО

ВМС Чили планируют приобрести новые подводные лодки

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ДЭПЛ Thomson (SS 20) ВМС Чили
ДЭПЛ Thomson (SS 20) ВМС Чили.
Источник изображения: фото shipspotting.com

ЦАМТО, 20 мая. Военно-морские силы Чили планируют приобрести новые неатомные подводные лодки (НАПЛ), которые заменят устаревшие немецкие "Тип-209/1400L".

Как сообщает Infodefensa.com, командующий ВМС Чили адмирал Хуан Андрес Де ла Маса заявил, что его ведомство находится на начальном прединвестиционном этапе замены двух ДЭПЛ "Тип-209/1400L", которые эксплуатировались в течении 40 лет.

На данный момент собраны данные, которые помогут определить характеристики, ориентировочную стоимость и варианты конструкции новых субмарин. Рассылка официальных запросов верфям по строительству новых подводных лодок для представления предложений начнется на более позднем этапе, в зависимости от проведенного анализа и оценки требований.

В настоящее время ВМС Чили эксплуатируют две дизель-электрические подводные лодки "Тип-209/1400L", известные как класс "Томсон", а также две НАПЛ класса "Скорпен" 2005-2006 годов постройки. Подводные лодки класса "Томсон" за прошедшие годы прошли несколько программ модернизации, включая усовершенствование боевых систем и вооружения, однако срок их службы истекает.

Ожидается, что вероятной заменой станут более современные подводные лодки, аналогичные НАПЛ класса "Скорпен", которые оснащены воздухонезависимыми силовыми установками (AIP), а также усовершенствованными гидролокаторами и системами вооружения.

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Страны
Чили
Проекты
209 тип
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