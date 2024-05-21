Деятельность израильских спецслужб в Иране

Как стало известно сегодня утром, президент Ирана Ибрахим Раиси погиб при крушении вертолета 19 мая.

Вокруг данного события активно публикуются инсинуации о возможной причастности Израиля к смерти президента Ирана. Мы не разделяем конспирологический взгляд на эту трагедию, однако нет сомнений, что интерес к деятельности израильских служб на территории Исламской республики только растет.

Фото: Пресс-служба президента РФ

В связи с этим напоминаем вам, что в нулевом выпуске пилотной серии альманаха "Невидимое измерение" нашего академического партнера Лаборатории Интеллидженс Экспресс (ЛИЕКС) была опубликована статья на эту тему под заголовком "Разведывательные службы Израиля в Иране: уязвимости, используемые для проникновения"

Предлагаем вам бесплатно ознакомиться с полным текстом статьи в пилотном выпуске на странице ЛИЕКС: https://intelligence-express.ru/#almanac