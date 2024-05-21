МНО Литвы предоставило новый пакет военной помощи Украине

ЦАМТО, 20 мая. Министерство национальной обороны Литвы 17 мая объявило, что Литва продолжает на постоянной основе оказывать военную помощь Украине.

В состав очередного пакета помощи вошли боеприпасы калибра 5,56х45 мм, средства борьбы с дронами и беспилотными летательными аппаратами, электрогенераторы мощностью 100 кВт и складные полевые кровати.

В соответствии с запросами властей Украины, Литва в этом году поставила уже ВС Украины 155-мм боеприпасы, бронированные машины М577, средства постановки помех БЛА, электрогенераторы, комплекты снаряжения и обмундирования для холодной и теплой погоды, боеприпасы для 84-мм ручных гранатометов "Карла Густав", интеллектуальные дистанционные системы инициирования взрыва RISE-1 разработки литовской компании RSI Europe, учебно-тренировочный самолет L-39ZA "Альбатрос" и другое оборудование.

По данным МНО Литвы, общий объем помощи, предоставленной страной Украине, на сегодняшний день превысил 1 млрд. евро, а военной помощи – превысил 616 млн. евро. За 2024 год МНО Литвы предоставило Украине военную помощь на сумму около 95 млн. евро и планирует сохранить эту динамику.