Россия наконец-то начала сражаться всерьез, Украине это не сулит ничего хорошего (Business Insider, Германия)

BI: российская армия и ВПК стали эффективнее, Украине это сулит проблемы

Российская армия и ВПК стали эффективнее, чем в начале конфликта на Украине, пишет BI. Москва сменила военное руководство и готовит почву для нового наступления. Киеву это сулит дурные вести, отмечается в статье

Джейк Эпштейн (Jake Epstein)

После двух лет жестоких боевых действий, тысяч поврежденных и уничтоженных танков, 450 000 убитых и раненых и десятков миллиардов потраченных долларов складывается ощущение, что Москва наконец-то начала относиться к конфликту всерьез (данные о погибших и раненых здесь и ниже ничем не подтверждены и взяты явно из украинских и западных пропагандистских источников. – Прим. ИноСМИ).

Основная его часть складывалась для России неудачно. Ошеломляет одно лишь число погибших — по многим оценкам, свыше 50 000 военнослужащих. Но военная машина президента Владимира Путина сегодня выглядит совсем иначе, чем в начале конфликта.

Военно-промышленная база страны заработала на полную мощность, а недавно Путин усадил министром обороны экономиста, чтобы стимулировать массовое производство вооружений, особенно огневой мощи. Прошлым летом Москва остановила контрнаступление Украины эшелонированной обороной, одновременно восстановив арсеналы и переведя экономику на военные рельсы.

Весной она ловко воспользовалась недостатками Украины в вооружениях, личном составе и промышленной мощи, а также замешательством ее западных партнеров, и теперь готовит почву для масштабного и многопланового наступления этим летом. Российские силы ищут новые приемы и копируют украинские, чтобы отбросить силы Киева назад.

Наконец, Россия остается верна поставленным целям. Некоторые опасаются, что ее не отвадило даже пополнение украинских запасов оружия после того, как американские законодатели одобрили крупный пакет помощи.

“Русские по-прежнему опасны, и они учатся, — сообщил Business Insider руководитель группы геопространственной разведки Института изучения войны и аналитик по России Джордж Баррос. — Они совершенствуются с каждым днем”.

“Переломный момент” в военной кампании России

Конфликт начался с неудачного ввода войск и сопровождался провалами командования, тактическими ошибками и высоким уровнем дезорганизации в российских рядах на фоне жесткого украинского сопротивления, сорвавшего в итоге планы Москвы одержать быструю победу.

В первый год боевых действий российские военные страдали и от других проблем: они несли потери в живой силе и технике, но так и не смогли захватить значительную часть украинской территории.

Более того, Украина не раз одерживала верх над более мощным противником, в том числе в контрнаступлении 2022 года на северо-востоке страны под Харьковом и на юге под Херсоном.

Однако Россия преуспела в создании сложной эшелонированной обороны и сорвала контрнаступление Украины в 2023 году. Прошлой осенью долгожданная кампания Киева завершилась провалом: он не смог освободить искомую территорию, даже несмотря на поставки западной бронетехники.

В последующие месяцы Россия воспользовалась проволочками с военной поддержкой Украины со стороны США — ВСУ провели большую часть зимы и весны без необходимых вооружений и ключевых боеприпасов для обороны. Украина также не смогла построить в срок необходимые оборонительные укрепления. Москва воспользовалась этими пробелами, добилась определенных успехов на востоке и заложила почву для будущих наступлений.

В последние недели на Западе бьют тревогу. В марте разведка США подсчитала, что, несмотря на понесенный на Украине серьезный ущерб, тупиковая ситуация на поле боя сменилась перевесом Москвы.

А в следующем месяце один высокопоставленный американский чиновник и генерал заявили, что российская армия “почти полностью восстановилась” и “вернулась” к прежней численности.

“У них есть некоторые бреши, образовавшиеся в результате этого конфликта, но общий потенциал по-прежнему весьма высок, — заявил Конгрессу в апреле Верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе и глава Европейского командования США генерал Крис Каволи. — И они намерены поднять его еще выше”.

И с тех пор Россия продемонстрировала эти намерения сполна. В минувшее воскресенье Путин пошел на весьма неожиданный шаг: назначил Андрея Белоусова — гражданского экономиста без военного опыта — на смену своему давнему министру обороны Сергею Шойгу, которого многие критиковали за неэффективность российских военных на Украине.

Недавние кадровые перестановки в военном руководстве указывают на намерение Путина перевести российскую экономику “на военную основу советского образца” и увеличить производительность оборонно-промышленной базы страны, считает Баррос.

Причем это делается не только для удовлетворения насущных потребностей Москвы на Украине, добавил он. Это подразумевает под собой “долгосрочное восстановление сил” — и по одному из сценариев Россия выйдет за пределы Украины и попытается обрушить свою силу на восточный фланг НАТО.

Белоусов, который слывет “дошлым и упрямым технократом”, по сути, привлечен для аудита пронизанного коррупцией министерства обороны и обеспечения того, чтобы казенные средства действительно шли на закупку оружия и техники, которые позволят Москве вести боевые действия на Украине успешнее вопреки прошлым провалам Кремля, считает Баррос.

“Это важный переломный момент в усилиях России: она намерена относиться к своей специальной военной операции как к настоящему конфликту и всерьез планировать долгосрочную стратегию”, — говорит Баррос.

Россия не первый раз пытается улучшить свою военную позицию. После стремительного контрнаступления ВСУ в Харьковской области на северо-востоке страны осенью 2022 года Путин объявил частичную мобилизацию и принял другие меры для наращивания выпуска оборонной продукции — в частности, беспилотников и танков. Ситуация улучшилась, но Москве этого показалось недостаточно.

Сегодня российская военно-промышленная база набирает обороты — с помощью некоторых ключевых партнеров.

Так, в марте Министерство обороны России объявило, что увеличит производство нескольких типов боеприпасов, включая бомб ФАБ-500, ФАБ-1500 и ФАБ-3000 — а это тревожное предзнаменование для Украины.

Эти боеприпасы можно переоборудовать в планирующие бомбы, представляющие собой грозное оружие — их можно сбрасывать на позиции противника с воздуха вне зоны действия ПВО. Они чрезвычайно разрушительны, их невозможно эффективно перехватить, и они бьют по траншеям и оборонительным рубежам Украины.

По словам Барроса, использование планирующих бомб в поддержку сухопутных маневров — яркий пример того, как российские военные извлекают уроки и учатся на прошлых ошибках.

Эта тактика не получила широкого распространения до конца 2023 года, но Москва активно использовала ее в этом году для взятия Авдеевки на востоке страны, а в настоящее время снова применяет в ходе наступления в Харьковской области.

Украина окажется “в сложном положении”

С начала новой наступательной операции в Харьковской области на прошлой неделе Россия использует планирующие бомбы, чтобы обезопасить наземный маневр, захватить территорию и создать, как она сама утверждает, буферную зону вдоль границы с Украиной.

При этом способность Украины защитить себя серьезно подорвана ограничениями США на удары по военным объектам внутри России, написали аналитики Института изучения войны в своей оценке на этой неделе. По их словам, это фактически создало безопасную зону, откуда российская авиация может сбрасывать планирующие бомбы на украинские позиции и куда войска Москвы могут стягиваться перед началом боевых действий, добавили они.

Украинские официальные лица попытались убедить администрацию Байдена пересмотреть свою позицию, но Вашингтон остается непоколебим.

Тем временем своим новым рывком на Харьков Россия, похоже, готовит почву для многопланового летнего наступления, которое может еще больше растянуть силы ВСУ, истощенные нехваткой ключевых вооружений и живой силы.

Украинские и западные официальные лица, а также военные эксперты заявили, что в нынешнее тяжелое положение страну поставили многомесячные перебои с военной помощью.

Киев также столкнулся с падением боевого духа и кадровым голодом, которых не было еще год назад, когда многие с оптимизмом ждали контрнаступления.

"В ближайшие месяцы украинцы окажутся в трудном положении", — сказал Баррос. Та модель американской поддержки, когда Вашингтон обеспечивает помощь в последнюю минуту, в критической ситуации, не является устойчивой. "И сейчас мы как раз наблюдаем последствия такого подхода", – пояснил он.

Мик Райан, недавно вернувшийся с Украины австралийский генерал-майор в отставке и стратег, написал в апреле, что Россия явно превозмогла “шок от ранних неудач” и, похоже, способна “подчинить себе Украину так, как не могла ранее, введя войска в феврале 2022 года”.

“Как противник Россия сейчас опаснее чем два года назад”, — написал он.

Старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Джек Уотлинг заявил, что Россия пользуется численным превосходством, растягивая украинские силы вдоль обширной линии фронта.

Киеву отчаянно нужны дополнительные силы, боеприпасы и ракеты ПВО, если он надеется выдержать наступление Москвы, предупредил он, назвав перспективы Украины “мрачными”.

Но, как утверждает Уотлинг в новом анализе на этой неделе, “если союзники Украины сейчас займутся пополнением ее арсеналов, помогут создать надежную систему обучения и обеспечат необходимые инвестиции в промышленность, то летнее наступление России удастся притупить, а Киев получит передышку, чтобы вернуть себе инициативу”.