Соединённые Штаты начали вывод своих войск из Нигера досрочно

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После хаотичной саги, длившейся несколько месяцев, США начали вывод своих войск из Нигера. Обе страны объявили о своем решении в совместном заявлении в воскресенье после почти недельных переговоров, сообщает издание Defense News.

США уже более десяти лет полагались на эту западноафриканскую страну как на центр борьбы с терроризмом. До недавнего времени там действовало более 1000 американских военнослужащих, большинство из которых находилось на авиабазе недалеко от Агадеса.

Мы покидаем Нигер после значительных инвестиций и большого количества времени, потраченного на партнерство. Покидаем досрочно.

- сказал на условиях анонимности высокопоставленный представитель Пентагона.

Отношения Вашингтона с этой африканской страной начали ухудшаться прошлым летом после того, как в результате переворота к власти пришли военные. Новые власти тогда попросили покинуть страну и французские войска.

В марте этого года власти Нигера заявили, что американские военные больше не могут продолжать там находиться. В Вашингтоне же изначально заявляли, что официальных уведомлений на этот счет не получали. Однако в конце концов было принято окончательное решение о том, что американские военные покинут Нигер. Крайний срок установлен до 15 сентября, но вывод уже начался.

По данным издания, в ближайшее время в Нигер может отправиться заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл, чтобы обсудить будущее взаимодействия двух стран.