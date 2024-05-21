Пушилин заявил об отсутствии подтверждений присутствия войск Франции на территории Украины

При этом глава ДНР добавил, что с 2014 года в Донбассе присутствует достаточно большое количество военных советников западных стран

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Власти Донецкой Народной Республики пока не имеют подтверждений присутствия войск Франции на территории Украины, хотя попадаются наемники из этой и других стран Запада, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" глава региона Денис Пушилин.

Ранее военкор из Франции Кристель Нэан, живущая и работающая в ДНР, рассказала в интервью ТАСС, что французские военные уже воюют на стороне Вооруженных сил Украины. По ее словам, это могут быть кадровые военные или бывшие военнослужащие французской армии.

"Информации, которая может свидетельствовать о том, что войска Франции присутствуют на территории оставшейся части Украины, пока нет. Наемники из Франции, а также ряда других стран, по свидетельствам и по данным Следственного комитета, все-таки присутствуют. Но это все-таки не войска", - сказал Пушилин.

Глава ДНР добавил, что с 2014 года в Донбассе присутствует достаточно большое количество военных советников западных стран, в том числе Франции.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью британскому журналу The Economist допустил рассмотрение вопроса об отправке войск на Украину в случае просьбы Киева, "если российские силы прорвут линию фронта". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что данные слова являются беспрецедентным новым витком напряженности. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что французские военные неизбежно станут целями Вооруженных сил России, если появятся в зоне конфликта на Украине.