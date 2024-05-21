"Краснополь", "Китолов", "Смельчак": как в СВО применяются высокоточные снаряды

Связка из комплекса с беспилотником "Гранат-4" и артиллерийского орудия с корректируемым боеприпасом "Краснополь" при первом применении в специальной военной операции поразила американский танк Abrams. О создании снарядов, уничтожающих цели без промаха, и их крылатых наводчиках — в материале ТАСС

Про успешный дебют этих российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в качестве целеуказателей для высокоточных снарядов сообщил концерн "Калашников" в Telegram-канале. Согласно сообщению, БЛА "Гранат-4" засек движущуюся американскую машину, сопроводил, выдал целеуказание, а затем подсветил лазером, наведя на танк высокоточный "Краснополь". По словам представителей "Калашникова", это стало первым боевым применением комплекса с данным беспилотником, оснащенным оборудованием для подсветки целей боеприпасам с лазерной головкой самонаведения.

"Краснополь": 38 из 40

Во второй половине ХХ века ведущие военные державы занялись разработкой высокоточных средств поражения с полуактивными головками самонаведения. Общий принцип действия таких боеприпасов — как правило, ракет — заключался в том, что цель облучалась ("подсвечивалась") радиоволнами или лазерным излучением, а боеприпас принимал отраженный сигнал и наводился на него.

В отличие от ракет снаряды артиллерийских орудий сложно сделать высокоточными. При выстреле боеприпас испытывает тысячекратные перегрузки — такой же мощнейший удар получают вся прецизионная электромеханика (например, гироскоп), оптика и электроника управления внутри его корпуса.

"Щитомордник" против танков Первыми проблему размещения системы управления в снаряде решили американские инженеры: в 1975 году компания Martin Marietta, позднее ставшая частью оборонного концерна Lockheed Martin, разработала управляемый артиллерийский боеприпас, получивший индекс M712 и прозвище Copperhead (с англ. - медноголовый щитомордник, североамериканская ядовитая змея). Согласно данным из открытых источников, снаряд калибра 155 мм массой более 60 кг и длиной 1,4 м имеет кумулятивную боевую часть, поражает цели на дальности до 16 км. После выстрела M712 Copperhead летит по баллистической траектории, как обычный артиллерийский снаряд, однако при приближении к цели раскрывает аэродинамические стабилизаторы и рулевые поверхности, включает систему самонаведения на лазерное излучение, отраженное от цели, и поражает цель с высокой точностью. Впервые корректируемый снаряд применялся в 1991 году в ходе операции "Буря в пустыне" по освобождению Кувейта, оккупированного Ираком, и показал эффективность.

В 1986 году на вооружение Советской армии поступил 152-миллиметровый корректируемый снаряд "Краснополь" разработки тульского Конструкторского бюро приборостроения (КБП, ныне носит имя академика А.Г. Шипунова, входит в состав холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех"). Представитель КБП Владимир Рабинович рассказал в интервью телеканалу "Звезда", что работы над управляемым артиллерийским боеприпасом начались в КБП в 1974 году. При этом основная сложность для инженеров была в ствольных перегрузках снаряда, достигающих 10 тыс. единиц — несмотря на то, что аппаратура лазерного самонаведения для ракет на тот момент уже была разработана. В снаряде необходимо было разместить гирокоординатор — устройство с прецизионным гироскопом, отвечающее за стабилизацию вращающегося боеприпаса в полете. Несмотря на стартовые перегрузки и вращение снаряда, "глаз" фотоприемного устройства не выпускал цель из поля зрения.

Из пушки в космос Идеи выстрелить из пушки снарядом, в котором заключены хрупкие научные приборы и даже экипаж, высказывались в фантастических произведениях прошлых веков. Наиболее известное из них - роман "Из пушки на Луну" Жюля Верна, опубликованный в середине XIX века. Фантаст "отправил" в космос из пушки со стволом длиной более 270 м и 180-тонным метательным зарядом трех путешественников в вагоне-снаряде. Подозревая, что при выстреле снаряд испытает огромные перегрузки, писатель предусмотрел в его конструкции пружинные демпферы, а также несколько деревянных переборок, разделенных слоями воды, вытекающей наружу при выстреле. На этом разрушаемом гидравлическом демпфере покоился отсек для экипажа. Однако все эти меры не спасли бы путешественников от мгновенной гибели. Советский писатель и популяризатор науки Яков Перельман в книге "Занимательная физика" предположил, что вымышленный снаряд Верна испытал бы при выстреле перегрузку 60 тыс. g. "Один цилиндр мистера Барбикена (одного из героев "Из пушки на Луну" - прим. ТАСС) весил бы в момент выстрела не менее 15 т (вес груженого вагона); такой шляпы более чем достаточно, чтобы раздавить ее владельца", - писал Перельман. Впервые влияние перегрузки на живые организмы исследовал российский основоположник теоретической космонавтики Константин Циолковский на сконструированной им центрифуге. Он установил, что цыпленок способен вынести пятикратную перегрузку, а насекомые - в десятки g. Космонавты при старте испытывают перегрузку 3,5 g, летчики-истребители - свыше 10 g. В 1975 году после отказа третьей ступени ракеты-носителя "Союз" на высоте 192 км при последующем нештатном входе в атмосферу космического корабля "Союз-18-1" экипаж из космонавтов Василия Лазарева и Олега Макарова благополучно перенес перегрузки до 26 единиц. В 1960-х годах Минобороны США, ища недорогие способы выводить небольшие спутники на околоземную орбиту, проводило эксперименты со сверхдальнобойными пушками по программе High Altitude Research Project (HARP). Согласно данным из открытых источников, наиболее крупной стала пушка калибром 400 мм и длиной ствола свыше 50 м. В 1966 году снаряд, выпущенный из подобного орудия, достиг высоты 180 км (выше границы космического пространства). Американским исследователям удалось отправить снаряды, содержащие некоторую научную аппаратуру и радиопередатчики, на десятки километров. Однако гигантская перегрузка в момент выстрела исключала использование в снарядах сложных приборов. По такой же причине провалились эксперименты с ракетными двигателями для доразгона снарядов. В том же 1966 году программа HARP была закрыта.

Испытания подтвердили высокую эффективность отечественных корректируемых снарядов.

"Представляете, на нас движутся по полю десять танков, примерно 50 м друг от друга, — вспоминал Владимир Рабинович о применении "Краснополя" во время учений "Запад-88", уточнив, что танки были дистанционно управляемыми безэкипажными. — И вот мы начали стрельбу по этим танкам. И начинаем [их] поражать один за другим. И в итоге мы, сами того не ожидая, поразили девять танков из десяти".

"Краснополь" произвел фурор во время первого зарубежного показа российской самоходной артиллерийской установки "Мста-С" в 1993 году на выставке IDEX в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты). Во время ночных демонстрационных стрельб самоходка поразила этим снарядом 38 из 40 мишеней на дистанции 15 км.

Дальность стрельбы "Краснополем" — 20–25 км, длина снаряда — 1,3 м, масса — 54 кг, в том числе осколочно-фугасной боевой части — 11 кг.

"Краснополь" является универсальным снарядом, им могут стрелять практически любые орудия калибра 152 мм — от гаубиц Д-20, производство которых началось семь десятилетий назад, до новейшей колесной самоходной артустановки "Мальва".

"От него невозможно скрыться"

Снаряды "Краснополь" широко применяются в ходе специальной военной операции с самого ее начала. Минобороны РФ неоднократно сообщало о поражении этими корректируемыми боеприпасами различных целей: зенитных ракетных комплексов, укрепленных позиций противника, бронетехники. Снаряд поражает цели сверху, а защита танков и бронемашин в верхней части слабее, чем в других проекциях. Также "Краснополь" ввиду высокой точности эффективен против заглубленных бетонированных укреплений, мостов, позволяя поражать их первым выстрелом, без пристрелки.

"Главное, наводку устанавливать, чтобы боеприпас летел примерно [к цели], а он уже лазером подсвечивается, и уничтожается цель, — рассказал командир орудия артиллерийской бригады с позывным Красный. — Даже в движении, если будет ехать любая техника, движется — подсветить, и он в движении уничтожит технику. От него невозможно скрыться".

Высокоточные снаряды непрерывно совершенствуются. Так, российскими оружейниками была проведена глубокая модернизация корректируемого артиллерийского боеприпаса. Как сообщили ТАСС в холдинге "Высокоточные комплексы", по сравнению с предшественником у обновленного снаряда увеличена дальность применения, в полтора раза возросла эффективность боевой части. Модернизированный "Краснополь" точнее поражает малогабаритные цели, лучше переносит сильный ветер, ему меньше мешает облачность.

Кроме того, в КБП разработана модификация "Краснополя" для применения с беспилотного летательного аппарата. Снаряд, ставший корректируемой авиабомбой, успешно прошел опытную эксплуатацию.

Помимо "Краснополя" в специальной военной операции используются комплексы "Китолов" с корректируемыми осколочно-фугасными артиллерийскими снарядами калибров 120 и 122 мм, "Грань" для 120-миллиметровых нарезных или гладкоствольных минометов. По опыту применения в СВО они также совершенствуются.

Комплекс "Малахит" с лазерным целеуказателем-дальномером, корректируемые артиллерийские снаряды "Китолов-2М", "Грань" и "Краснополь-М2" Источник изображения: © Виктор Бодров/ ТАСС

Удары по объектам противника наносятся и корректируемой миной "Смельчак" калибра 240 мм для самоходного миномета 2С4 "Тюльпан". "Смельчак", как и "Краснополь", наводится на цель лазерным лучом, однако при подлете к цели корректирует свою траекторию не аэродинамическими рулями, а импульсами пороховых рулевых двигателей. Боеприпас длиной 1,6 м и массой 134 кг способен уничтожить даже хорошо укрепленный командный пункт.

По указанию с небес

Важная часть комплекса с корректируемым снарядом — устройство, светящее на цель лучом лазера. Для "Краснополя" цель может подсвечиваться лазерным целеуказателем-дальномером. Но для этого наводчик должен подобраться к цели на дистанцию не менее 5 км, а при включении лазерной "указки" обнаруживает себя для неприятельских приборов наблюдения.

"В 2010–2012 годах в связи с разработкой беспилотной авиации и ее бурным ростом мы стали проводить работы по исследованию возможности подсвета цели с помощью беспилотного летательного аппарата", — рассказал Владимир Рабинович. "У "Краснополя" открылось второе дыхание, — добавил он. — Мы показали возможность такого применения, и с нашим попаданием в цель развитие беспилотных аппаратов, которые могут подсвечивать, также начало очень быстро расти. И сейчас основная масса применения "Краснополя" осуществляется с использованием беспилотных летательных аппаратов".

Такой способ широко используется в СВО, при этом применяются беспилотники типа "Орлан-30". Крупный аппарат взлетной массой 40 кг может находиться в воздухе до восьми часов, в автономном режиме удаляясь от места старта на 300 км.

БПЛА "Орлан-30" с выдвинутой оптико-электронной станцией с лазерным подсветом цели Источник изображения: © Виктор Бодров/ ТАСС

Теперь российские инженеры установили аппаратуру лазерного подсвета целей и на беспилотный летательный аппарат возимого комплекса дистанционного наблюдения "Гранат-4". Этот БПЛА может барражировать в поисках целей до шести часов на дальности до 70 км от пункта управления и на высоте до 2 км. Беспилотник оснащен оптико-электронной станцией с камерами видимого и инфракрасного диапазонов, лазерным дальномером-целеуказателем, может подсвечивать цели на расстоянии до 3 км.

Помимо этого, Минобороны РФ сообщало, что для наведения "Краснополя" на цель применялся и разведывательно-ударный БПЛА "Иноходец". По данным российского военного ведомства, тяжелый аппарат имеет потолок 7,5 км, разгоняется до 200 км/ч и может нести полезную нагрузку до 300 кг.

По заявлению генерального директора холдинга "Высокоточные комплексы", с начала специальной военной операции производство снарядов "Краснополь" увеличено в 20 раз. В апреле текущего года Денис Мантуров, занимавший должность вице-премьера — министра промышленности и торговли, по случаю 15-летия холдинга заявил о росте гособоронзаказа для предприятий объединения в геометрической прогрессии. Можно предположить, что применение эффективной связки корректируемых артиллерийских снарядов и БПЛА в зоне спецоперации будет только расти.

Виктор Бодров