Завершена поставка БЛА "Байрактар TB2" ВС Польши

ЦАМТО, 20 мая. ВС Польши приняли четвертый и последний комплект разведывательно-ударных БЛА "Байрактар TB2" производства турецкой компании Baykar Makina Sanayi ve Ticaret A.S.

Как сообщает Агентство вооружений МНО Польши, церемония приемки состоялась 16 мая на территории 12-й базы беспилотных летательных аппаратов в Мирославце.

Ранее БЛА были испытаны в Турции, а после доставки в Польшу в апреле успешно прошли завершающие тесты перед передачей заказчику. В комплект поставки, в частности, вошли: 6 БЛА, 3 мобильные станции управления, а также ЭО/ИК блоки наблюдения, вооружение и запасные части.

Как сообщал ЦАМТО, 24 мая 2021 года без проведения тендера Агентство вооружений МНО Польши подписало с турецкой компанией Baykar Makina Sanayi ve Ticaret A.S. контракт на закупку четырех беспилотных авиационных комплексов, в состав каждого из которых входят 6 вооруженных БЛА "Байрактар TB2" (всего 24 БЛА), сопутствующее оборудование, включая мобильные станции управления, РЛС, тренажеры, запчасти, а также предоставление услуг обслуживания и обучения личного состава. Стоимость одного комплекта "Байрактар TB2" составляет около 67 млн. долл. Контракт предусматривает предоставление 24-месячной гарантии, а также передачу технологий, позволяющих выполнять силами ВС Польши обслуживание (уровень D) и ремонт оборудования, в т.ч. двигателей, наземных станций управления и ЭО/ИК камер. В рамках заключенного соглашения также приобретаются боеприпасы с лазерным наведением MAM-L и MAM-C.

В версии для ВС Польши БЛА "Байрактар TB2" оснащаются РЛС с фазированной антенной решеткой Osprey 30 итальянской группы Leonardo. На каждый комплекс закуплены по две РЛС. Продажа сопровождается компенсационным соглашением, связанным с услугами, которые будет выполнять одно из польских военных предприятий.

Церемония передачи ВС Польши первого из четырех законтрактованных комплекта БЛА "Байрактар TB2" состоялась на базе в Мирославце 28 октября 2022 года. Второй комплект был официально принят 17 апреля 2023 года, третий – 6 октября 2023 года.

БЛА "Байрактар TB2" предназначен для ведения разведки, а также поражения наземных целей с использованием управляемых боеприпасов. Размах крыла однодвигательного аппарата составляет 12 м, длина – 6,5 м. БЛА максимальной взлетной массой 650 кг может нести на четырех подкрыльевых узлах подвески два высокоточных боеприпаса MAM-L массой по 21,5 кг и два MAM-C массой по 7 кг, позволяющих поражать цели на дальностях от 2 до 8 км. Продолжительность полета БЛА – до 27 часов, масса полезной нагрузки – до 55 кг, дальность действия в зоне прямой видимости – до 150 км, максимальная скорость – около 220 км/ч. "Байрактар TB2" оснащен комплектом авионики, обеспечивающим руление, взлет, полет и посадку в автономном режиме.