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ТАСС

Эксперт: в Киеве настаивают на совершенно недостижимых требованиях для урегулирования

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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

По его словам профессора Питера Кузника, "совершенно понятно, почему Украина не будет проводить выборы" во время СВО

ВАШИНГТОН, 20 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент Украины Владимир Зеленский отказывается от переговоров и настаивает на совершенно недостижимых требованиях для урегулирования украинского конфликта на фоне того, что его армия терпит поражение. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник, комментируя ситуацию с полномочиями действующего украинского лидера.

Он считает "совершенно понятным, почему Украина не будет проводить выборы" во время СВО. "Зеленский может оправдать это решение тем, что украинская конституция запрещает проведение выборов в период действия военного положения, а также тем, что такие выборы представляли бы собой кошмар с точки зрения логистики. В США некоторые правые республиканцы осуждают Украину за это решение, но они в меньшинстве. Зеленский объявил об этом в прошлом году, когда его рейтинги одобрения были еще высоки", - сказал эксперт.

По его словам, сейчас рейтинги одобрения украинского лидера упали примерно до 60%, "поскольку украинцы устали от войны". "Это понятно. В последние недели Украина постоянно теряет позиции. Число жертв продолжает расти. Сохраняется нехватка личного состава и боеприпасов. Война проигрывается. И все же Зеленский продолжает настаивать на совершенно нереальных и недостижимых требованиях", - подчеркнул Кузник. Некоторые жители Украины, продолжил он, видят в президенте "героическую фигуру", а другие - "устали от него и предпочли бы, чтобы он вернулся к роли юмориста".

Как напомнил профессор, другие страны, "находившиеся в состоянии войны, реагировали подобным образом и откладывали выборы, включая французов в Первой мировой войне и британцев во Второй мировой войне". "США смогли провести выборы в 1944 году, потому что линия фронта была далеко. Поэтому я не виню Зеленского за то, что он отложил выборы в сложившихся обстоятельствах. Я виню его за то, что он отказывается вести переговоры, в то время как его армия терпит поражение, его страна уменьшается в размерах, его потери растут, его рейтинги одобрения снижаются, а моральный дух его народа ослабевает", - заключил Кузник.

По конституции, полномочия действующего президента Украины Зеленского, избранного по итогам выборов, состоявшихся в марте - апреле 2019 года, истекают в ночь на 21 мая 2024 года. В условиях военного положения, которое было введено в стране в феврале 2022 года и неоднократно продлевалось, проведение новых выборов юридически невозможно.

Вопрос легитимности

На Украине активно обсуждают вопрос о легитимности власти в условиях отсутствия парламентских и президентских выборов, которые нельзя проводить во время военного положения. Выборы президента Украины должны были пройти в марте. В частности, депутат Рады Александр Дубинский утверждает, что полномочия Зеленского по конституции истекают в ночь на 21 мая, а легитимного способа продлить их не существует. В свою очередь экс-посол страны в Великобритании Вадим Пристайко признавал, что и западные партнеры Киева обеспокоены тем, что срок президентских полномочий Зеленского должен вскоре завершиться. При этом некоторые политологи на Украине и на Западе высказывают мнение, что Зеленский не дает согласия на проведение выборов из-за опасений потерять власть.

Лидеры оппозиционных партий "Европейская солидарность" и "Батькивщина" Петр Порошенко и Юлия Тимошенко выступили с идеей создания коалиционного правительства с целью предотвратить кризис легитимности, однако занимавший на тот момент пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал это предложение неуместным. 

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