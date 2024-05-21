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ТАСС

В России испытали новые маскировочные "костюмы-невидимки" для ВС РФ

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Кадр: Telegram-канал HiderX
Кадр: Telegram-канал HiderX.

Испытания прошли в Московской области, в них приняли участие сотрудники Росгвардии, сообщили в компании HiderX

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Состоялись испытания новейших тактических маскировочных костюмов для Вооруженных сил РФ, в испытаниях, которые прошли в Московской области, приняли участие сотрудники Росгвардии. Об этом ТАСС сообщили в компании HiderX.

"В рамках испытаний состоялось тестовое применение маскхалата "Кора". В природе нет горизонтальных линий, костюм сделан под текстуру древесной коры. Изделие подходит для военнослужащих, которые уходят работать в тыл врага на длительное время, или для тех, кто находится на переднем крае и в течение многих дней скрывается от противника. В ходе испытаний изделия тестировались в лесной местности с помощью дронов: мы поднимали в воздух беспилотники, оборудованные тепловизорами, и оператор пытался выследить бойцов. Обнаружить людей в маскировочных изделиях ему не удалось", - сказали в организации.

Также военнослужащие испытывали маскировочный плащ "Геометрия", размывающий человеческий силуэт благодаря материалу с рисунком в виде ломаных линий. "Когда мы смотрим в тепловизор, то видим форму объекта, похожую на человеческий силуэт. При создании новых маскировочных костюмов мы руководствовались гипотезой, что определенная текстура материала смотрится не целостным объектом, если выполнена с использованием ломаных хаотичных линий. В ходе сегодняшних испытаний эта гипотеза подтвердилась. Человек в этом маскировочном изделии сливается с местностью и это придает дополнительный эффект маскировки", - рассказали в компании.

В HiderX уточнили, что изделия предназначены для операторов БПЛА, разведчиков, диверсионно-разведывательных и штурмовых групп. "Кроме того, изделия используются для представителей профильных подразделений - это группы эвакуации, медики, артиллерия. Им нужна мобильность, они не могут "раскрыться", подтянуть снаряды и так далее. Им нужны эти маскхалаты для того, чтобы в ситуации прилетов или если их обнаружили, им нужно средство, чтобы сохранить себе жизнь", - подчеркнули в организации.

Вес одного изделия составляет от 280 до 400 гр в зависимости от ростовки. "Задачи уменьшать вес уже нет. Вес экипировки у бойца от 40 кг и выше. 500 гр - это бутылочка воды. Учитывая, что работа идет ночью, в течение 12 часов, биться за 20-30 гр смысла уже нет", - заявил собеседник ТАСС.

В HiderX также рассказали, что в ходе испытаний впервые показали маскировочные средства для оружия. "Мы сегодня впервые показали, как маскировать оружие при передвижении в маскхалатах. Металл сильно контрастирует. Любые средства маскировки типа пончо и маскхалатов подразумевают, что боец несет оружие сверху. Ремень для оружия боец несет на шее, из-за трения ремень нагревается и "горит". Второе - это сам металл. Сейчас мы пытаемся разработать краску, которая также будет экранировать. Пока же металл необходимо прикрывать особыми лентами. Они также сегодня показали себя хорошо", - сказал представитель организации. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Росгвардия
Проекты
БПЛА
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