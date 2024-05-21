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ТАСС

Бойцы РФ с помощью тепловизоров стали эффективнее уничтожать украинские дроны "Баба-яга"

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БПЛА класса «Баба-Яга»
БПЛА класса «Баба-Яга».
Источник изображения: Минобороны России

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Тепловизионные комплексы с экранами, устанавливаемыми на стрелковое оружие, помогают бойцам в зоне СВО эффективно уничтожать в ночное время дроны "Баба-яга", которые невозможно подавить средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании "Лаборатория ППШ" Денис Осломенко.

"Баба-яга" летает по "Старлинку" - ее можно обнаружить, но нельзя подавить. По ней можно "отработать" только стрелковым оружием, например, АК (автоматом Калашников - прим. ТАСС), если у вас есть тепловизионный прицел. Но смотреть одним глазом в тепловизионный прицел и искать очень неудобно. Поэтому тепловизионные прицелы с экранами бойцам, на самом деле, очень помогают - они их устанавливают на автоматы, ПКМ и ставят на квадроциклы, и сбивают", - сообщил он.

АО "Лаборатория ППШ" - российская компания, предоставляющая услуги и товары для защиты информации. В их числе устройства для защиты телефонных линий, блокираторы беспроводной связи и подавители БПЛА, в частности, антидроновые ружья ЛПД-801 и ЛПД-802, а также комплекс "Тритон".

 

Об украинском дроне "Баба-яга"

 

"Бабой-ягой" называют широкий спектр шести- или восьмивинтовых модифицированных сельскохозяйственных дронов. Как сообщал ТАСС технический специалист компании "Элиарс", производящей антидроновые ружья, у таких дронов есть сразу несколько приемников сигнала. "Баба-яга" использует алгоритм псевдослучайной перестройки рабочей частоты. Кроме того, в нее заложены алгоритмы поведения на случай потери связи - так называемые режимы самоспасения. 

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Россия
Продукция
ПКМ
Компании
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