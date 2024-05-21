Тяжелые БМП на базе танков с "царь-мангалами" спасут жизни наших бойцов

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Вместе с Т-62, Т-72 и Т-80, получившими "царь-мангалы", начала действовать и легкобронированная техника с похожей защитой. Они участвуют в совместных наступательных действиях по взламыванию обороны украинских формирований.

Как предполагают военные эксперты, еще более эффективными средствами по транспортировке бойцов могли бы стать тяжелые БТР или БМП, созданные на шасси отечественных средних и основных боевых танков.

Например, на основе Т-55 у нас разрабатывали тяжелый бронетранспортер БТР-Т с противоснарядным бронированием, усиленным динамической защитой, 30-мм автоматической пушкой 2А42, комплексом управляемого противотанкового вооружения.

Также прорабатывались варианты и на шасси Т-72, в том числе с достаточно мощным вооружением. Эти образцы презентовались на выставках военной техники, но, к сожалению, они появились, когда их производство, прежде всего, по финансовым соображениям было невозможном.

В настоящее время, благодаря наличию необитаемых боевых модулей, в том числе с 57-мм орудиями, даже эти разработки могли бы обрести новую жизнь. Кроме этого, дополнительные экраны типа "царь-мангалов" еще больше повысили бы их защиту, спасая жизни наших бойцов.

Алексей Романов