Войти
Lenta.ru

Microsoft пригрозили штрафом из-за ИИ

106
0
0
Фото: Reuters
Фото: Reuters.

Microsoft могут оштрафовать на миллиарды долларов из-за генеративного ИИ

Европейская комиссия (ЕК) оштрафует американскую корпорацию Microsoft, если она откажется раскрывать данные о сервисах генеративного искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание TechCrunch.

В пятницу регулятор заявил, что компания не смогла раскрыть информацию о своих сервисах генеративного ИИ (GenAI) — Microsoft обязана это сделать в соответствии с Законом о цифровых услугах (DSA). Если компания повторно откажется это делать, то штрафы могут достигать 6 процентов от годового глобального дохода, или миллиардов долларов.

Внимание ЕК связано, в том числе, с поисковиком Bing, который предлагает сервисы ИИ. Так, поисковая машина имеет функцию генерирования изображений. Представленная Bing информация может вводить в заблуждение, угрожать или быть использованной при создании дипфейков.

«Запрос информации основан на подозрении, что Bing, возможно, нарушил DSA в отношении рисков, связанных с генеративным искусственным интеллектом», — отмечается в пресс-релизе Еврокомиссии. По словам журналистов, Microsoft не гарантирует отсутствия штрафов, если поделится с ЕК информацией. Так, если регулятор посчитает ответ корпорации неполным или вводящим в заблуждение, то Microsoft отдельно оштрафуют на 1 процент от годового глобального дохода.

Ранее Еврокомиссия собралась выдвинуть против корпорации Microsoft обвинения в нарушении антимонопольного законодательства. Причиной назвали корпоративный сервис Teams.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
AI
Евросоюз
ИТ
Похожие новости
18.11.2014
На обочине нечеловеческого прогресса
31.03.2014
Прыжок в шестое поколение
27.02.2014
Роботов снабдили облачным мозгом
25.11.2013
Робот встанет под ружье
01.04.2013
Фантазии – на службу стране и армии
07.02.2013
Наша цель — понимающий компьютер»
07.02.2012
Народно-освободительная армия Китая приоткрыла занавесу секретности о некоторых своих возможностях
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.05 00:46
  • 1495
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.05 00:33
  • 1
В России увеличили выпуск БМП-3
  • 20.05 15:07
  • 1
В Московском командном училище изменили программу боевой подготовки с учетом опыта СВО
  • 20.05 14:55
  • 14
Опубликовано первое изображение разрабатываемой в США «малой крылатой ракеты», которая запускается с транспортных самолётов
  • 20.05 14:48
  • 1
В России разработали полимерную защиту от осколков
  • 20.05 14:27
  • 0
Зеленые береты собираются на Украину
  • 20.05 13:24
  • 159
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 20.05 11:35
  • 11
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 19.05 19:46
  • 2
КНДР провела первое испытание новой твёрдотопливной МБР «Хвасон-18»
  • 19.05 16:06
  • 11
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 19.05 14:25
  • 4152
Оценка Советского периода в истории России.
  • 19.05 12:49
  • 57
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 19.05 11:51
  • 116
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 19.05 10:28
  • 4
Первый полёт турецкого перспективного истребителя Kaan
  • 19.05 04:55
  • 302
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца