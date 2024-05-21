«Преимуществ перед нашими машинами у западной техники нет»

Как российские военные доставляют трофейные «боевые единицы» из зоны спецоперации

В Москве на Поклонной горе продолжает работу выставка трофейной техники. Каждое утро к моменту открытия перед входом выстраивается километровая очередь. Люди приходят целыми семьями, чтобы своими глазами увидеть, чему противостоят российские солдаты в зоне СВО. Но у наших военных на эту технику свои планы: ее эвакуируют для того, чтобы всесторонне изучить. Какие недостатки западных машин вскрылись в ходе спецоперации и как подбитые боевые единицы эвакуируют с поля боя — в материале «Известий».

Не для этого театра

— Основная задача при эвакуации трофейных машин — это изучение их конструкции, устройства, технологий производства нашими профильными институтами Министерства обороны и конструкторскими бюро промышленных предприятий. Это основная цель, — заявил на выставке замначальника Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны генерал-майор Сергей Шаленый.

По его словам, в экспозиции представлены в основном не самые новые образцы. И главный вывод, который можно сделать по итогам их изучения, — западная техника не очень подходит для работы на Украине и в новых российских регионах.

Гаубица М777 Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Каких-то преимуществ этих машин на том театре военных действий, где они применяются, перед нашими машинами нет. Я ответственно заявляю, — сказал генерал. — Применение противником выявило очень много слабых сторон данной техники. Мы все, например, считали, что западная школа танкостроения, она в основном упор делает на защищенность своих машин. Но любая боевая машина — это баланс таких качеств, как огневая мощь, подвижность и защищенность. В любом случае увеличение одного показателя ведет к неминуемому уменьшению других.

Например, увеличение массы машины крайне негативно влияет на ее подвижность, проходимость, способность ее транспортировки. Представленная на выставке экспозиция позволяет наглядно увидеть: «Абрамсы» и «Леопарды» намного крупнее танков старой советской школы. И на бездорожье большой вес и габариты становятся серьезным минусом. А защищенность, которой добились за счет увеличения размеров и массы, всё равно нивелируется современными средствами поражения.

Танк Leopard 2A6 Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Защищенность себя здесь никак не оправдала, но тем не менее мы имеем большое количество застрявших машин, большое количество машин, которые противник сам эвакуировать не может. Сложность их устройства предполагает ремонт только на стационарных производственных базах. Соответственно, никакого войскового ремонта, быстрого возвращения их в строй. Об этом вообще речи нет. Сейчас мы видим очень мало этих машин на линии боевого соприкосновения. Потому что они вышли из строя и требуют ремонта, — рассказал Сергей Шаленый.

Работа для героев

Большой вес, размеры и сложное устройство западной техники становятся проблемой и для российских эвакуационных команд, подчеркнул замначальника ГАБТУ. А помимо этого — противодействие украинских формирований.

— Основная сложность заключается в том, что противник достаточно трепетно относится к этим машинам, которые переданы Западом, и в принципе принимает все меры для того, чтобы не допустить их эвакуации, — пояснил Шаленый. — Поэтому она практически всегда происходит под огневым воздействием. ВСУ также пытаются проводить дистанционное минирование района эвакуации.

Перед каждой эвакуацией российские военные проводят техническую инженерную разведку, определяют состояние машины, возможность вытащить ее, необходимые средства. Непосредственно в момент вывоза машины включают средства радиоэлектронной борьбы. Часто подготовка и сама эвакуация занимают не один день.

Боевая машина пехоты M2 Bradley Источник изображения: Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Sgt. Tara Fajardo Arteaga

Каждый раз при эвакуации военнослужащим приходится решать ту или иную техническую задачу. К примеру, у танка «Леопард-2», который представлен на выставке, не вращались гусеничные ленты, была проблема в трансмиссии. В итоге решили их подорвать и эвакуировать машину на опорных катках, а затем отдельно вывозить ленту. А у стоящего рядом в экспозиции «Абрамса» практически отсутствовала ходовая часть. Украинские формирования, не имевшие возможности отвезти танк в свой тыл, наносили по нему удары, чтобы тот достался российским военным в как можно худшем состоянии. 65-тонную машину эвакуировали двумя тягачами.

По словам замначальника ГАБТУ, все военнослужащие, принимающие участие в столь сложной и опасной работе, представлены к государственным наградам.

Выставка трофейной техники, захваченной российскими войсками в зоне спецоперации, открылась на Поклонной горе 1 мая и продлится до конца месяца. На ней представлено более 30 образцов как советского, так и западного производства.

Танк М1А1 «Абрамс» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Зрители могут увидеть такую технику, как французская боевая бронированная машина АМХ-10RC, американская БМП М2 Bradley, американская БТР М113, турецкий бронеавтомобиль Kirpi, американский бронеавтомобиль MAXXPRO Plus и другие. В центре экспозиции — выгоревший танк «Абрамс» вместе с двумя инженерными машинами на том же шасси, а также германский танк Leopard 2 и БМП Marder. Американский и германский танки были доставлены на Поклонную гору за считаные часы до открытия выставки — они были эвакуированы с поля боя лишь несколькими днями ранее. А БМП Marder была захвачена летом прошлого года на запорожском направлении, когда ВСУ предпринимали свое провалившееся контрнаступление.

Роман Крецул

Андрей Федоров