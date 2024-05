Россия активизирует боевые действия на Украине, стремясь усложнить оборону Киева (Al Jazeera, Катар)

Al Jazeera: Россия открыла новый фронт, чтобы затруднить оборону Киева

Россия открывает новый фронт в зоне спецоперации, сообщает Al Jazeera. Непрекращающиеся попытки ВСУ бить дронами по ее инфраструктуре создали для Киева еще больше проблем. На Западе эту ситуацию красноречиво охарактеризовали как "сложный момент".

За последнюю неделю Россия усилила давление на Украину в психологическом, тактическом и экономическом плане, и как признал госсекретарь США Энтони Блинкен, "это сложный момент".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российские и белорусские военнослужащие уже начали подготовку к совместным учениям по применению нестратегического ядерного оружия, которое, как намекнул Кремль, может быть использовано на Украине.

"Идет эскалация напряженности. Что в этой ситуации делать? Надо держать порох сухим, в том числе и это смертоносное оружие", — цитирует его слова российское информационное агентство ТАСС.

Российские войска открыли новый фронт на севере Украины, в Харьковской области, заняв приграничные населенные пункты — об этом украинские власти предупреждали несколькими днями ранее.

Тем временем Владимир Путин выбрал нового министра обороны — экономиста Андрея Белоусова — для оптимизации Министерства обороны и национализации российской оборонной промышленности. Некоторые эксперты считают, что это свидетельствует о долгосрочных планах Путина по подготовке России к противостоянию с НАТО.

Новая наземная операция

В пятницу, 10 мая, российские войска открыли Харьковский фронт, оспаривая контроль над территорией, оставленной ими в конце мая 2022 года, после того как им не удалось взять Киев, Чернигов, Сумы и Харьков, крупные города на севере Украины.

Украинские и западные эксперты заявили, что цель этого наступления — посеять панику, отвлечь скудные ресурсы до прибытия нового американского оружия и установить контроль над территориями на востоке Украины, где ведутся самые ожесточенные бои.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем воскресном вечернем обращении заявил: "Цель ударов по Харьковской области — растянуть наши силы и подорвать моральную и мотивационную основу способности украинцев защищаться".

"Российские войска, вероятно, проводят начальную фазу наступательной операции к северу от Харькова. Операция имеет ограниченные оперативные цели, но призвана достичь стратегического эффекта по привлечению украинской живой силы и техники с других критических участков фронта на востоке Украины", — заявил американский Институт изучения войны (ISW).

Численность российских войск, похоже, подтверждает это. Украинские военные эксперты Константин Машовец и Александр Коваленко заявили, что Россия направила на передовую около 2000 военнослужащих, еще около 2000 находятся в резерве и почти 4000 должны прибыть в течение недели после первой атаки.

Российские силы нанесли мощные огневые удары по двум основным направлениям. Первое — по направлению к населенному пункту Липцы (18 км к северу от Харькова). Второе — по направлению к Волчанску (30 км к востоку от города).

Министерство обороны России заявило, что российские военные взяли под контроль пять населенных пунктов в субботу и еще четыре — в воскресенье, хотя и неясно, контролировала ли полностью их Украина до этого. Во вторник российские и украинские войска вели бои в Липцах и Волчанске, примерно в пяти километрах от границы.

"На этой неделе ситуация в Харьковской области значительно ухудшилась. В настоящее время в приграничных районах продолжаются бои… Ситуация сложная, но силы обороны Украины делают все, чтобы удержать оборонные рубежи и позиции", — написал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram-канале.

Новый фронт усложнил оборону Украины.

По данным Генштаба, в воскресенье на всех фронтах произошло 146 боевых столкновений — по сравнению с 84 четырьмя днями ранее.

Было неясно, сработал ли отвлекающий маневр России. В субботу ее войска немного продвинулись вперед на главных восточных фронтах — в Часовом Яре и Авдеевке, а в понедельник украинцы захватили удерживаемую Россией позицию в лесном массиве в Богдановке, к северу от Часового Яра, чтобы сорвать попытку окружения.

В течение нескольких недель Россия постепенно наращивала силы, предваряя то, что, как ожидает Украина, станет крупным наступлением этим летом.

По оценкам министерства обороны Великобритании, в период с марта по апрель количество российских атак увеличилось на 17% — три четверти из них происходят на востоке страны. Помимо этого, Россия заявила, что ее ближайшая цель — полностью восстановить оперативный контроль над всей территорией ДНР и ЛНР.

Открытие нового фронта на севере Украины не было полной неожиданностью.

Украинские официальные лица предупредили о том, что к северу от границы сосредоточено не менее 35 тысяч военных. Министр иностранных дел России Сергей Лавров еще 19 апреля заявил, что Москва намерена взять Харьков, чтобы воплотить в жизнь план Путина по созданию "санитарной зоны" в ответ на обстрелы российских регионов со стороны ВСУ.

ПВО Украины слаба, а запасы оружия по-прежнему невелики.

Похоже, что Россия, воспользовавшись ослаблением Украины, задействует все имеющиеся у нее ресурсы для наступления.

В первые четыре месяца этого года Вашингтон почти не отправлял оружие Украине, поскольку республиканцы в конгрессе выступили против запроса президента США Джо Байдена выделить дополнительную военную помощь Киеву в размере 60 миллиардов долларов.

Байден подписал этот законопроект 24 апреля, и, как сообщается, поставки оружия вновь возобновились, но командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк рассказал The Economist, что российские войска имеют преимущество в артиллерии в соотношении 20 к 1. Путин, похоже, стремится восстановить оперативный контроль над всей территорией ДНР и ЛНР до того, как американское и европейское оружие прибудет на Украину.

Аналогичная ситуация и с ПВО.

Павлюк заявил, что Россия обладает "подавляющим превосходством в воздухе", что позволяет ей сбрасывать мощные планирующие бомбы по оборонительным позициям ВСУ.

Как сказал Зеленский, к концу апреля было сброшено 9000 таких бомб, то есть по 76 в сутки.

Газета The Wall Street Journal подсчитала, что за последние полгода Украина перехватила около 46% российских ракет по сравнению с 73% за предыдущий шестимесячный период. К аналогичному выводу пришла и редакция The New York Times: Украина сбивает менее половины российских ракет, при том что в прошлом году этот показатель был на уровне 80%.

"Нет никаких сомнений, что многомесячная задержка с утверждением запроса на дополнительный бюджет [для Киева] и с отправкой вооружений на Украину дорого обошлась", — сказал Блинкен в интервью программе Face the Nation телеканала CBS.

Украинские удары по территории России

Даже несмотря на открытие нового фронта, Украина продолжала запускать ракеты и беспилотники по российской энергетической инфраструктуре.

В четверг, 9 мая, украинские беспилотники нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Башкортостане.

На следующий день, как сообщили украинские спецслужбы, повторной атаке беспилотников подвергся НПЗ "Первый завод" в Калужской области. Месяц назад его уже бомбили украинские БПЛА.

В субботу, 11 мая, украинские спецслужбы сообщили изданию Suspilne, что нанесли удар по НПЗ "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" в Волгоградской области. А в воскресенье, 12 мая, был нанесен удар по нефтебазе "Калуганефтепродукт" в Калужской области и Новолипецкому металлургическому комбинату в Липецкой области, а также повторный удар по НПЗ "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка".

Во вторник, 14 мая, произошел еще один инцидент — украинские БПЛА ударили по поезду в поселке Самофаловка, который перевозил топливо на фронт.

Путин, похоже, намерен приступить к оптимизации российских военных закупок и перестройке оборонной промышленности — это одна из причин назначения Белоусова министром обороны.

Путин назначил экономиста Андрея Белоусова новым министром обороны России. На этой должности он сменил Сергея Шойгу, который занимал пост министра с 2012 года.

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, это связано с необходимостью "вписать экономику силового блока в экономику страны".

Правительство поменяет не только приоритеты, но и управленческую модель. Об этом говорит повторное назначение Михаила Мишустина на пост премьер-министра России и Дениса Мантурова на должность первого вице-премьера.

"Повышение статуса вице-премьера, курирующего промышленность, обусловлено важностью обеспечения технологического лидерства", — заявил пресс-секретарь Мишустина Борис Беляков.

"Кадровые перестановки в правительстве России после президентских выборов свидетельствуют о том, что Путин предпринимает шаги по мобилизации российской экономики и оборонно-промышленной базы для поддержки затяжного конфликта на Украине и, возможно, подготовки к будущей конфронтации с НАТО", — заявили в ISW.

Автор статьи: Джон Т. Псаропулос (John T. Psaropoulos)