В Пекине Си и Путин не оставили сомнений в единстве взглядов на расколотый мир (CNN, США)

CNN: встреча Си и Путин в Пекине закрепила курс на сближение России и Китая

Визит Путина в Китай развеял сомнения о дальнейшем взаимодействии двух держав, сообщает CNN. Пока мир сотрясается от международной турбулентности, отношения России и Китая демонстрируют завидную стабильность. И это просто не может не злить Запад.

Симона Маккарти

Встреча Си Цзиньпина и Владимира Путина в Пекине в четверг не оставила сомнений в том, насколько лидеры двух стран совпадают в своем видении мира — и намерении укреплять “мощную движущую силу” своего авторитарного дуэта.

Они пообещали углублять взаимное стратегическое партнерство и ополчились против Соединенных Штатов, считая их дестабилизирующим фактором и агрессором.

В пространном совместном заявлении на 7000 слов они изложили общие взгляды по вопросам от Тайваня до войны в секторе Газа. Помимо прочего, там говорится: “В условиях международной турбулентности российско-китайские отношения достойно проходят испытания стремительными переменами в мире, демонстрируя прочность и стабильность, переживают наилучший период в своей истории”.

Встреча вызвала в сознании парадоксальный эффект разделенного экрана. Покуда Си и Путин, сидя в плетеных креслах, потягивали чай в ухоженных садах резиденции Чжуннаньхай и обсуждали, как “содействовать миру во всем мире и общему развитию”, украинцы молили об эвакуации из деревень, ставших целью российского наступления.

Двухдневный государственный визит Путина совпал с попытками западных лидеров заручиться гарантиями Си Цзиньпина, что ширящийся китайский экспорт не будет поддерживать военные усилия России — однако Пекин это требование отверг.

Но даже при том, что пышный прием, оказанный Путину в китайской столице, на первый взгляд, подлил масла в огонь тревоги Запада насчет партнерства двух стран, похоже, что Путин все же покинул Пекин со скромными достижениями — по крайней мере из тех, что были обнародованы публично. Истинный же ход дискуссий за закрытыми дверями остается тайной (здесь автор вступает в противоречие сам с собой: "истинный ход дискуссий неизвестен, но [хочется, чтобы] достижения были скромными"; типичная западная риторика. — Прим. ИноСМИ).

Вот три ключевых вывода из встречи двух лидеров.

Подрыв мирового порядка под руководством США

Си и Путин воспользовались встречей и сделали громкие заявления о глобальной системе безопасности, контуры которой определяются военными альянсами при поддержке Соединенных Штатов, и пообещали работать вместе, чтобы ей противостоять.

“Мы намерены наращивать взаимодействие и уплотнять координацию в целях противодействия деструктивному и враждебному курсу Вашингтона на так называемое “двойное сдерживание” наших стран”, — пообещали лидеры в совместном заявлении.

В нем также звучит призыв к Вашингтону не вооружать союзников ракетными системами, а само их сотрудничество называется “чрезвычайно дестабилизирующим”.

Соединенные Штаты считают Китай “самым серьезным долгосрочным вызовом международному порядку”, а Россию — “прямой и явной угрозой”.

Ранее Россия и Китай раскритиковали американскую поддержку Израиля и его войны против группировки ХАМАС, а также попытались укрепить связи с Глобальным Югом, где зреет протест против действий Израиля в секторе Газа.

Стороны призвали к созданию независимого палестинского государства, а также высказали свои взгляды по ряду других спорных геополитических вопросов, включая Тайвань и Северную Корею.

Укрепление военного сотрудничества

Раскритиковав военные союзы Соединенных Штатов, лидеры пообещали “углублять доверие и взаимодействие в военной области”, “расширять масштабы совместных учений и боевой подготовки”, “на регулярной основе проводить совместные морские и воздушные патрулирования”, а также “постоянно повышать потенциал и уровень совместного реагирования на вызовы и угрозы”.

В последние годы обе страны расширили свои военные учения по всему миру, продолжив шаги в этом направлении даже после начала российской спецоперации на Украине. Это встревожило западных наблюдателей: два соперника США укрепляют военную совместимость.

Вместе с Путиным в Пекин прибыли высокопоставленные чиновники службы безопасности, которые, как заявил российский президент в четверг, приняли участие в неофициальных переговорах по Украине. На мероприятии присутствовали новоназначенный министр обороны России Андрей Белоусов и его предшественник Сергей Шойгу, ныне секретарь Совета безопасности России.

Участвовали ли в этих четырехчасовых переговорах за воротами надежно охраняемой резиденции руководства Коммунистической партии представители министерства обороны Китая, неясно.

Министерство иностранных дел Китая сообщило, что Си повторил свой призыв к “политическому урегулированию” на Украине, а также поддержал идею мирного урегулирования, признаваемую обеими сторонами.

Наблюдатели предполагают, что Путин намеревался обсудить материальную поддержку российской военной промышленности, — в том числе товаров двойного назначения, которыми Китай, по разумению Соединенных Штатов, снабжает Россию, обеспечивая ей необходимую подпитку. Пекин занял в конфликте нейтральную позицию и отстаивает торговлю с Россией как элемент нормальных двусторонних отношений.

Но переговоры могли раскрыть и границы такого партнерства — по крайней мере, по вопросу расширенной поддержки Китая, включая военную. По мнению аналитиков, Си Цзиньпин стремится сберечь партнерские отношения с Путиным, не переступая при этом красную линию Запада.

“Путин отправился в Китай, чтобы попросить дополнительную помощь, которую вряд ли получит. Он не получит ни оружия, ни боеприпасов, ни иной прямой поддержки военных усилий России”, — заявил бывший посол США при НАТО Курт Волкер (Kurt Volker).

Общие слова, мало конкретики

Несмотря на напыщенную риторику, информация о каких-либо крупных сделках, заключенных в ходе встречи, была скудной, и на второй день своего визита Путин покинул Пекин и отправился в Харбин на северо-востоке страны.

Судя по всему, неподписанной осталась договоренность о строительстве трубопровода “Сила Сибири — 2” для поставки российского природного газа в Китай. Многие считают, что Пекин колеблется в отношении давно разрекламированной сделки, которой Путин рассчитывал компенсировать доходы, выпавшие из-за решения Европы избавиться от российского топлива.

Вместо этого лидеры в общих чертах пообещали “содействовать реализации крупномасштабных энергетических проектов”, параллельно расширяя энергетическое сотрудничество в области нефти, сжиженного природного газа, природного газа, угля и электроэнергии.

Они также призвали к укреплению промышленного сотрудничества в ряде областей, включая гражданскую авиацию, электронику, химическую промышленность, судостроение и станкостроение.

Эти обещания, сколь угодно расплывчатые, все же указывают на усиление экономической координации в предстоящие годы.

“Для Путина это звездный час, что Россия все еще держится на плаву в экономическом плане — в основном благодаря брошенному Китаем спасательному кругу”, — сказала научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии* Александра Прокопенко.

По этой причине, добавила она, его устраивает “и дальнейшая зависимость России от Китая, и неравенство в этих отношениях” (автор материала для CNN не мог сформулировать иначе: мало что так бесит Запад, как хорошие отношения между его противниками. — Прим. ИноСМИ).

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.