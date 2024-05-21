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В России разработают прицелы для отражения атак морских дронов

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Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости.

«Лаборатория ППШ» адаптирует ночные прицелы для борьбы с морскими дронами

Ночные прицелы, которые позволят отражать атаки безэкипажных катеров (БЭК) на корабли Черноморского флота, разрабатывают в России. Об этом генеральный директор компании «Лаборатория ППШ» Денис Осломенко сообщил ТАСС.

«Есть проблема с отсутствием тепловизионной техники у бойцов, ведь все основные атаки БЭКами совершаются ночью, если вы обратили внимание. Мы производим тепловизионные прицелы и прицельные комплексы, которые сейчас адаптируем для ПКМ (пулемета Калашникова модернизированного — прим. «Ленты ру»), для "Корда" — для всего стрелкового оружия, которое работает у нас сейчас против БЭКов. (...) Они разрабатываются во взаимодействии с Черноморским флотом», — сказал он.

По словам главы компании, прицелы позволят обнаруживать цели на расстоянии более километра. Он добавил, что для эффективности борьбы с морскими дронами вахтенный на верхней палубе должен быть снабжен тепловизионным биноклем. Это позволит указать пулеметчикам направление движения приближающихся БЭК.

В апреле «Лаборатория ППШ» показала крупнокалиберный пулемет ДШК с прицельным комплексом на основе тепловизионного прибора «Легат», который позволит поражать морские дроны. Помимо «Легата», на специальном кронштейне находится планшет, демонстрирующий изображение с прицела.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПКМ
Проекты
ЧФ
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