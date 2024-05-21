Космонавты выполнили эксперимент "Матрешка-Р" для определения радиационных нагрузок

Спецкор ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко рассказал, что необходимо знать, как распределяется доза радиации внутри тела в "критических органах"

МКС, 17 мая. /ТАСС/. Космонавты на Международной космической станции (МКС) выполнили научный эксперимент "Матрешка-Р" по измерению воздействия радиации на внутренние органы человека, передает спецкор ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

Космонавт поделился видеозаписью проведения эксперимента. "Для учета возможных радиобиологических эффектов недостаточно измерять дозы в различных отсеках станции или носимых в кармане полетного костюма дозиметром. Необходимо знание распределения дозы внутри тела космонавта в так называемых критических органах. В качестве критических органов в практике космических полетов обычно рассматривают кроветворную систему, хрусталик глаза, кожу, желудочно-кишечный тракт, центральную нервную систему и другие органы", - рассказал Кононенко.

По словам космонавта, для определения дозовых нагрузок на критические органы в рамках космического эксперимента "Матрешка-Р", проводившегося специалистами Института медико-биологических проблем РАН на МКС в период с 2004 по 2024 год, использовались различные тканеэквивалентные фантомы, имитирующие условия самоэкранированности органов тела человека, внутри которых размещались различные датчики радиации. "Измерения проводились внутри и снаружи станции в спокойных и возмущенных условиях с учетом вклада в дозу как заряженных частиц, так и нейтронов", - уточнил Кононенко.

Космонавт подчеркнул, что важной характеристикой является эффективная доза облучения, которая получается суммированием эквивалентных доз в критическом органе, умноженных на соответствующие весовые коэффициенты, учитывающие тяжесть последствий для организма в целом от облучения этого органа. "Данные, полученные в рамках космического эксперимента "Матрешка-Р", позволяют проводить оценки уровней облучения органов тела космонавтов для сопоставления с нормативами по допустимым дозам облучения, определенным для различных периодов воздействия: сутки, месяц, год и суммарно за весь период профессиональной деятельности космонавтов", - заявил Кононенко.

Эксперимент "Матрешка-Р" стартовал на борту МКС в 2004 году. Дозиметрические исследования проводятся с использованием тканеэквивалентных шарового и антропоморфного фантомов, моделирующих тело человека. Фантомы изготовлены из специально разработанных веществ, наиболее близких по составу к стандартизированной модели тканей человека.