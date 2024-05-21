А Джо Байден вообще в курсе, какой колоссальный вред он причиняет? (The Telegraph UK, Великобритания)

The Telegraph: Тайвань является единственным важным вопросом для Байдена

Все беды и проблемы Запада — от Байдена, доказывает автор статьи на страницах The Telegraph. Он уверен: именно слабость и дряхлость американского президента стали причиной упадка США и усиления России и Китая.

Неумелый президент США придал смелости "оси зла" в ее стремлении уничтожить свободный мир

Джо Байден — худший президент США со времен Джимми Картера, специализирующийся на предательстве друзей и вознаграждении врагов своей страны, унижении Запада и воодушевлении автократий Глобального Юга.

Его скрытое высокомерие усугубляется ухудшением физического и психического состояния. Байден действует как неумелый, назойливый заправила-имперец, страдающий от недостатка концентрации внимания. Он шлет миру неоднозначные сигналы, подлизывается к случайным мошенникам, безжалостно запугивает союзников, удаленно и невежественно вмешивается в сложные конфликты и неизбежно злит обе стороны каждого без исключения спора. Под его руководством первая в мире экономическая, технологическая и военная держава стала отчетливо ощущать слабость, неуверенность и нравственные сомнения.

Си Цзиньпину с Владимиром Путиным праздновать нечего, однако на этой неделе они проводят до противного торжественный саммит, воодушевленные малодушием Байдена по отношению к антизападным силам внутри страны и за рубежом, а также его стратегическими и тактическими ошибками. Ось Китай-Россия-Иран-Северная Корея снова движется вперед. Репутация Америки в развивающемся мире находится на рекордно низком уровне с 1970-х годов: за пределами Запада ценят силу, стойкость и решимость, тогда как трусость и нерешительность не уважает никто.

Байден обманул Великобританию в вопросе Брексита, когда встал на сторону ЕС и Ирландии, продемонстрировав презрение к так называемым "особым отношениям". Он помог талибам* восстановить в Афганистане их варварский допотопный режим. А позорный вывод войск оттуда, несомненно, побудил Путина ввести войска на Украину — вместе с нелепым заявлением о том, что "небольшое вторжение" серьезных ответных мер не вызовет.

Впоследствии он дал украинцам ровно столько, сколько им необходимо, чтобы можно было защищаться — но недостаточно для того, чтобы победить. Многие республиканцы действовали отвратительно, но теперь проблема приобрела межпартийный характер: в условиях вечной войны Байден не сможет финансировать Украину на $60 млрд в год даже в случае переизбрания. Ситуация для Киева уже безнадежна. Последний пакет, вероятно, стал и последним крупным вмешательством Байдена: дав Владимиру Зеленскому ложную надежду, он в конечном счете согласится на разрешение конфликта путем переговоров, что фактически принесет "оси зла" победу.

То, как Байден поступил с Израилем, выглядело еще более вопиющим предательством: он одновременно оказывал ему беспрецедентную помощь, предоставляя оружие и прямую защиту, и мешал, стремясь все контролировать и саботируя военные усилия. Байден совершил поразительно недальновидный шаг по умиротворению своей прогрессивной электоральной базы и поддался ядовитой левой догме, которая криминализирует все войны (правда, только против демократических государств), включая те, что ведутся в целях самообороны. Он постоянно задается вопросом, нарушает ли Израиль права человека, хотя соотношение числа погибших мирных жителей и убитых комбатантов превосходит все прежние "достижения" Америки.

Президент США передал миллиарды Ирану, главному спонсору терроризма и поставщику оружия Путину (Россия не получает оружие от третьих стран — прим. ИноСМИ), и не смог обеспечить адекватного соблюдения санкций. Он вознаградил Катар за то, что тот продолжает укрывать боевиков ХАМАС. Он допустил ошибку по отношению к Саудовской Аравии, расколов антииранскую коалицию. Он терпит предательство турецкого демагога Реджепа Эрдогана, даже когда тот заявляет, что члены ХАМАС лечатся в больницах его страны, тем самым высмеивая идею единства НАТО.

Из Нигера высылается тысяча американских солдат, что усиливает влияние России в Западной Африке и разрушает инициативы США по борьбе с терроризмом в Сахеле. Развивающиеся нейтральные игроки вроде ОАЭ на фоне слабеющей мощи Вашингтона укрепляют позиции в Африке. Похоже, что единственным подлинным интересом Байдена является сдерживание Китая в конфликте с Тайванем — но с чего кому-то верить, что с его послужным списком Америка выстоит? Как Си может серьезно относиться к Байдену?

Больше всего расстраивает то, что Россия и Китай должны находиться в самом разгаре экзистенциального кризиса, но к метафорической гибели приближается как раз нынешний американский президент а-ля Рейган. Несмотря на достижения в области искусственного интеллекта и электромобилей, экономику Китая ослабили централизованное распределение кредитов, нескончаемые пузыри на рынке недвижимости, жестокие карантинные меры во время пандемии Covid-19, подавление независимого предпринимательства и демографический коллапс. Уверенность в том, что его экономика однажды обгонит американскую, пропала.

Хавьер Милей, надменный президент Аргентины, покинул орбиту Китая, нанеся удар по его инициативе "Один пояс — один путь". Россия находится в окончательном упадке и несет колоссальный экономический и человеческий ущерб от конфликта с Украиной (однако достаточно даже беглого взгляда на фронтовую обстановку, чтобы мгновенно понять, сколь беззаветно западные пропагандисты подобного сорта лгут — прим. ИноСМИ). Тем не менее, обе автократии выжимают максимум из ошибочных действий администрации Байдена.

Путин превращается в китайского вассала, продавая энергоресурсы и сырье по бросовым ценам в обмен на потребительские товары, электронику и специализированные компоненты для военных нужд. В прошлом году объем китайско-российской торговли вырос на 26%, китайские фирмы захватили бо́льшую часть российского автомобильного рынка, а некоторые элементы российской экономики все сильнее привязываются к юаню (Россия — не вассал, а полноправный партнер и друг Китая — прим. ИноСМИ).

Китайцы откладывают строительство масштабного газопровода "Сила Сибири—2", чтобы заставить Россию еще сильнее снизить стоимость голубого топлива. И хотя цену за это пришлось заплатить высокую, Путина спасли его хорошие отношения с Си Цзиньпином, а китайцы укрепили геополитическую империю и альтернативную финансовую систему. Нынешний саммит продемонстрирует расширение сотрудничества, цель которого отчасти состоит в том, чтобы совместно парировать санкциям США в отношении китайских банков (что усложняет торговлю с Россией) и экспорта электромобилей.

Обе автократии, должно быть, смеются над тем, как спустя полвека мейнстримом стала антиизраильская пропаганда советской эпохи (антисемитские лозунги и кровавые наветы); как неокоммунистическая западная молодежь с промытыми мозгами ненавидит систему, которая сделала их наиболее привилегированными в истории человечества; и как плохо Европа справляется с проблемой иммиграции.

Они явно будут выпивать в том числе и за нашу неспособность серьезно относиться к войнам. Назначение Путиным экономиста Андрея Белоусова министром обороны подтверждает, что для него в приоритете перепроизводство вооружений для победы над бесполезным Западом. Запасы боеприпасов в Америке и Европе истощаются, а признаков того, что мы наконец осознали безотлагательность момента и начали подлинное перевооружение, не было и нет.

Ось зла также активизируется в области шпионажа и терроризма. Агенты Ирана разбросаны по всему Западу. ЧВК "Вагнер" обвиняют в поджогах и диверсиях в Лондоне. Зафиксировано несколько арестов за шпионаж в пользу Китая. Британия должна поднять ставки, но Путина и Си явно воодушевляет слабость Байдена. Его президентство стало настоящей катастрофой для свободного мира.

Автор: Аллистер Хит (Allister Heath).

*организация признана террористической и запрещена в РФ