На линии боевого соприкосновения в Харьковской области нашими военными фиксируется возросшее количество военнослужащих женского пола.

Об этом рассказал в своем Telegram-канале военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.

«В ходе мониторинга ситуации в зоне активных боевых действий на Харьковском направлении установлено, что на ЛБС, непосредственно на передовые позиции заводят подразделения, укомплектованные женщинами военнослужащими», — сообщил ветеран.

Он отметил, что в процентном соотношении некоторые группы состоят полностью из женщин, ориентировочный возраст которых от 20 до 35 лет. Среди них есть как офицеры, так и рядовые.

«У всех ВУСы (военно-учетные специальности — Ред.) соответствуют структурным подразделениям ВФУ, причем среди них много специалистов, которые ранее были сугубо мужскими должностями», — констатировал эксперт.

Ранее EADaily сообщало, что в Харьковской области властями киевского режима был объявлен план-перехват в связи с массовым дезертирством украинских военнослужащих с боевых позиций.