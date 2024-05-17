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Военное обозрение

Пресс-секретарь Госдепа США: Мы считаем положение украинской армии чрезвычайно сложным

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Источник изображения: topwar.ru

Официальный представитель Госдепартамента США Ведант Патель провёл брифинг для журналистов. Множество вопросов касалось недавнего визита глава Госдепа Энтони Блинкена в Киев. Патель повторил тезисы Блинкена, заявив о том, что тот посещал украинскую столицу, чтобы «выразить поддержку Украине». Напомним, что на самой Украине визит госсекретаря США в целом раскритиковали, особенно посещение им киевского ночного клуба с игрой там на гитаре. Радикалы ожидали от Блинкена денег и оружия, а он им – «слова поддержки» и мини-«рок-концерт».

Комментируя ситуацию на фронтах украинского конфликта, Ведант Патель в ходе брифинга заявил, что в Вашингтоне положение украинской армии считают «невероятно отчаянным» и «чрезвычайно сложным».

Патель заявил, что ВСУ вынуждены растягивать свои силы по фронту огромной протяжённости, что сказывается на возможностях украинской армии. Проблем для ВСУ, как отмечают в США, добавило российское наступление на севере Харьковской области.

Напомним, что ранее в Вашингтоне заявляли о предупреждении, направленном Украине, о подготовке ВС РФ к наступательным действиям в Харьковской области. То же самое теперь говорят в разведке Британии. Причём там, как уже сообщало «Военное обозрение», утверждают, что Украина к наступлению российских войск к северу от Харькова не подготовилась, «так и не выстроив необходимых оборонительных рубежей».

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