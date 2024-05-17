Си Цзиньпин: Пекин поддержит мирную конференцию, которую одобрят и Киев, и Москва

Председатель КНР заявил, что Китай "поддерживает скорейшее политическое урегулирование кризиса на Украине"

ПЕКИН, 16 мая. /ТАСС/. Китай выразит поддержку созыву в надлежащее время мирной конференции по Украине, проведение которой одобрят и Киев, и Москва. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе неформальных переговоров с президентом России Владимиром Путиным в государственной резиденции "Чжуннаньхай" в Пекине.

"Китай поддерживает проведение в подходящее время с согласия российской и украинской сторон международной мирной конференции, в которой все стороны смогут на равных условиях принять участие и справедливо обсудить все инициативы, а также поддерживает скорейшее политическое урегулирование кризиса на Украине и намерен продолжить конструктивно действовать для этого", - приводит его слова агентство Xinhua.