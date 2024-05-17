Войти
ТАСС

Си Цзиньпин: Пекин поддержит мирную конференцию, которую одобрят и Киев, и Москва

157
0
0
Председатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

Председатель КНР заявил, что Китай "поддерживает скорейшее политическое урегулирование кризиса на Украине"

ПЕКИН, 16 мая. /ТАСС/. Китай выразит поддержку созыву в надлежащее время мирной конференции по Украине, проведение которой одобрят и Киев, и Москва. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе неформальных переговоров с президентом России Владимиром Путиным в государственной резиденции "Чжуннаньхай" в Пекине.

"Китай поддерживает проведение в подходящее время с согласия российской и украинской сторон международной мирной конференции, в которой все стороны смогут на равных условиях принять участие и справедливо обсудить все инициативы, а также поддерживает скорейшее политическое урегулирование кризиса на Украине и намерен продолжить конструктивно действовать для этого", - приводит его слова агентство Xinhua. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
22.02.2007
Юрий Балуевский: Мы призываем НАТО к учету российских интересов
07.02.2007
Траектория ПРОтивостояния
27.11.2006
США МОГУТ РАСШИРИТЬ ЧЕРНЫЙ СПИСОК
17.11.2006
Лед тронулся, господа авиастроители...
16.11.2006
"БОЛЬШОЙ САМОЛЕТ" ДЛЯ ПОДНЕБЕСНОЙ. РОССИЯ - ВОЗМОЖНЫЙ ПАРТНЕР КИТАЯ ПО АМБИЦИОЗНОМУ АВИАПРОЕКТУ
14.11.2006
Мусоропереработка с летным уклоном
31.10.2006
«Оружие должно быть «умным»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.05 05:08
  • 1374
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.05 00:47
  • 1
Ответ на https://vpk.name/news/863570_ssha_vstupili_v_shvatku_srazu_na_dvuh_frontah_ih_zhdet_gorkoe_razocharovanie_geopolitikanews_horvatiya.html
  • 16.05 23:43
  • 2725
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.05 20:33
  • 1
Успехи в Работино: чем важно продвижение ВС РФ на запорожском направлении
  • 16.05 14:19
  • 2
Для космонавтов создали дополнительные конечности
  • 16.05 13:36
  • 49
Продолжается разработка перспективного тяжёлого транспортного самолёта "Слон"
  • 16.05 12:12
  • 1278
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 16.05 09:38
  • 1
С американского эсминца "Зумвальт" демонтировали 155-мм артустановку
  • 16.05 08:34
  • 2
США вступили в схватку сразу на двух фронтах. Их ждет горькое разочарование (Geopolitika.news, Хорватия)
  • 16.05 02:40
  • 0
Почему опыта СВО (на ее нынешней стадии) НЕДОСТАТОЧНО для выводов ("технических", в том числе) на будущее.
  • 16.05 01:11
  • 0
О борьбе тихоокеанского флота с беспилотниками.
  • 16.05 00:25
  • 0
О реальных уроках хода (и промежуточных результатов) СВО.
  • 15.05 21:13
  • 2
Более 15 кораблей отрабатывают на учениях борьбу с беспилотниками
  • 15.05 18:56
  • 0
Об уроках СВО (на данном этапе ее развития).
  • 15.05 18:24
  • 42
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине