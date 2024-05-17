МО: авиация уничтожила 15 украинских катеров в Черном море за сутки
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Вертолеты морской авиации Черноморского флота за сутки уничтожили 15 украинских безэкипажных катеров, видео предоставило Минобороны РФ.
"Шестнадцатого мая 2024 года в западной части акватории Чёрного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова безэкипажные катера ВМС Украины. В течение дня 15 безэкипажных катеров были уничтожены из штатного вооружения морской авиации ВМФ", - говорится в сообщении.