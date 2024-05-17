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РИА Новости

Авиация уничтожила 15 украинских катеров в Черном море за сутки

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МО: авиация уничтожила 15 украинских катеров в Черном море за сутки

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Вертолеты морской авиации Черноморского флота за сутки уничтожили 15 украинских безэкипажных катеров, видео предоставило Минобороны РФ.

"Шестнадцатого мая 2024 года в западной части акватории Чёрного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова безэкипажные катера ВМС Украины. В течение дня 15 безэкипажных катеров были уничтожены из штатного вооружения морской авиации ВМФ", - говорится в сообщении.

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