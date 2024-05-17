В НАТО по-прежнему верят, что украинцы удержат фронт

Страны альянса не верят, что у России есть достаточно возможностей для достижения стратегического успеха на Украине, заявил командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи

БРЮССЕЛЬ, 16 мая. /ТАСС/. Страны Североатлантического альянса продолжают считать, что украинцы удержат фронт, и не верят, что у России есть достаточно возможностей для достижения стратегического успеха на Украине. Об этом заявил командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи на пресс-конференции по итогам встречи начальников генеральных штабов.

"Мы считаем, что Украина сможет удержать оборону", - сказал он, добавив, что в НАТО не верят, что РФ располагает достаточным количеством сил и средств для "достижения стратегического успеха".

"Пока не ясно, какова цель российских войск, в этом никогда нельзя быть уверенным. Ясно, что они продвигаются на юг в сторону Харькова. У них есть очень много резервов, они направляют туда много вооружений", - отметил Каволи.