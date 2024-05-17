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В России впервые создали антивирус с ИИ, который не нужно обновлять

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В России впервые создали антивирус с ИИ, который не нужно обновлять
В России впервые создали антивирус с ИИ, который не нужно обновлять.
Источник изображения: ixbt.com

Он сможет работать без интернета, выявляя вирусы по их поведению

Программисты из Пензенского государственного университета сообщили, что разработали первый российский антивирус, основанный на машинном обучении, который не требует обновлений. По словам разработчиков, уже создана версия приложения для операционной системы Windows. Она умеет распознавать троянские программы, которые притворяются легитимным ПО, руткиты, собирающие персональные данные пользователей, а также ПО, которое незаконно использует ресурсы компьютера.

Антивирус включает нейросеть, которая написана на языке Python, она анализирует поведение программного обеспечения на компьютере и определяет, есть ли там вредоносные программы. Если антивирус обнаружит, что какой-то софт самопроизвольно копируется в различные папки на компьютере, то он классифицируется как вирус и его распространение пресекается.

После установки на компьютер антивирус не требует наличия постоянного подключения к интернету и, соответственно, регулярной установки обновлений, как отмечают его создатели. В этом году планируется закончить работу над приложением и в ноябре приступить к его сертификации. Антивирус будет предназначен как для физических лиц, так и для компаний, он будет распространяться по подписке.

В свою очередь эксперты считают, что вряд ли какой-либо антивирус, даже с использованием искусственного интеллекта (ИИ), сможет обойтись без регулярного обновления, поддерживая при этом высокий уровень защиты. Работать без подключения к интернету он тоже вряд ли сможет, поскольку для выявления вредоносного ПО по его поведению необходимы большие вычислительные мощности, которых на большинстве ПК недостаточно.

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Страны
Россия
Проекты
AI
ИТ
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