В МАИ создают «научный смартфон», который пригодится на Земле и на Марсе

В МАИ создают «научный смартфон»

Коллектив студентов из МАИ продолжает разработку достаточно интересного прибора, призванного заменить различную измерительную аппаратуру и предназначенного для специалистов, занятых в исследовательских программах.

Как уточняется, в его состав будут включены тепловизор, датчик УФ-излучения, анализатор состава почвы и другое научное оборудование. Кроме того, для данной разработки был создан ряд модифицированных сенсоров, имеющих увеличенную точность, а также специальное ПО. Работы над «научным смартфоном» ведутся уже три года, а итоговой целью проекта стало создание устройства, содержащего в одном корпусе множество различных приборов и датчиков. В качестве консультантов выступают сотрудники МЧС и геологи, туристы и метеорологи, а также специалисты в других областях. Также в МАИ заявили о том, что создаваемый «научный смартфон», который к слову, не имеет аналогов, будет полезен не только на Земле, но и в космосе. К примеру, покорители Марса с его помощью смогут выполнять замеры радиации, проводить анализ поверхности планеты или определять расстояния между объектами. Уже существует прототипы «научного смартфона» и сейчас команда студентов МАИ готовит его улучшенную версию с расширенным функционалом. Готовое изделие они обещают представить в ближайшие три года.

Макс Антонов