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Интерфакс-АВН

Вышла новая версия отечественного корпоративного почтового сервера RuPost

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Группа компаний "Астра"
Группа компаний "Астра".
Источник изображения: ural-sks.ru

Москва. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Компания "РуПост" выпустила новую версию корпоративного почтового сервера RuPost 2.7.1., сообщила в четверг группа "Астра", в состав которой входит компания.

"Новые функции и улучшения позволят заказчикам обеспечить бесперебойную работу почтовой инфраструктуры и повысить эффективность администрирования. Задача по импортозамещению зарубежных почтовых решений по-прежнему актуальна для множества организаций. Наши технологии позволяют сделать миграцию практически бесшовной", - сказал генеральный директор "РуПост" Михаил Геллерман, которого цитирует пресс-служба.

По её информации, в данный релиз включены наработки версии 2.7, касающиеся улучшений в плане надёжности, отказоустойчивости, ускорения развёртывания и удобства управления, а также несколько оперативных обновлений, сделанных с целью оптимизации работы системы и обновленный инструмент Migration Tool.

Сообщается, что с целью укрепления надёжности усовершенствована схема работы службы healthcheck, отвечающей за мониторинг работоспособности почтовых компонентов кластера RuPost. Быстрее и удобнее стал процесс развёртывания RuPost. При наличии мастер-конфигурации ввести новый сервер в строй можно автоматически.

В новой версии RuPost реализована система оповещений, которая информирует администраторов о критических событиях и важных изменениях в системе. Также улучшен интерфейс для просмотра логов: "Панель управления" теперь включает функцию просмотра системных журналов почтовых компонентов, что позволяет администраторам легко отслеживать и анализировать операции в реальном времени, отмечается в сообщении.

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Россия
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