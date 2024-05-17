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Деловая газета "Взгляд"

За что теперь будет отвечать Сергей Шойгу?

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За что теперь будет отвечать Сергей Шойгу?
За что теперь будет отвечать Сергей Шойгу?.
Источник изображения: @ Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Военно-промышленная комиссия (ВПК), работу которой теперь будет курировать экс-министр обороны РФ Сергей Шойгу, обеспечивает потребность государства в оборонной продукции, занимается разработкой, поставкой, модернизацией и утилизацией вооружения, военной и специальной техники.

Бывший министр обороны Сергей Шойгу назначен на должность секретаря Совбеза и будет одновременно курировать работу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) и являться заместителем президента в Военно-промышленной комиссии (ВПК). О соответствующем решении сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это очень высокий государственный пост с очень широким объемом задач, играющий огромную роль для страны", – такими словами Дмитрий Песков описал новые полномочия Сергея Шойгу.

Особо стоит отметить участие Шойгу в работе Военно-промышленной комиссии. Военно-промышленная комиссия РФ (ВПК) играет ключевую роль в управлении и координации оборонной промышленности страны. Ее история началась еще в 1957 году, когда была создана Государственная комиссия Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам.

Вплоть до распада Советского Союза в 1991 году эта комиссия формировала стратегию и тактику развития оборонных отраслей и составляла перечень необходимого вооружения и военной техники. В ее составе были руководители промышленности, инженеры и офицеры полигонов. В разные годы ее возглавляли Дмитрий Устинов (1957–1963), Леонид Смирнов (1963–1985), Юрий Маслюков (1985–1988; 1991) и Игорь Белоусов (1988–1990).

Летом 1999 года, основываясь на советском опыте, в руководстве страны сформировали Комиссию правительства РФ по военно-промышленным вопросам. Соответствующее постановление выпустило российское правительство. Возглавлял данную комиссию премьер-министр России. В 2006 году она была переименована в Военно-промышленную комиссию Российской Федерации. Первоначально комиссия разрабатывала предложения по улучшению оборонной сферы и координировала действия различных ведомств, но вскоре ее задачи расширились до непосредственной реализации военно-технической политики.

С 2007 года ВПК получила право формировать государственный оборонный заказ, а с 2014 года, по указу президента России, она стала подчиняться непосредственно главе государства. С 2006-го до конца 2011 года комиссию возглавлял заместитель председателя правительства РФ Сергей Иванов, а затем вице-премьер Дмитрий Рогозин, который оставался на этом посту до 2018 года. До 2022 года Военно-промышленную комиссию РФ возглавлял заместитель председателя правительства Юрий Борисов, а в июле 2022 года его заменил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Сегодня ВПК координирует работу госорганов, оборонных предприятий и научных организаций, чтобы все вместе работали на укрепление обороноспособности России. Комиссия отвечает за разработку, производство, модернизацию и утилизацию оружия и военной техники, а также за обеспечение безопасности страны. Комиссия помогает определять стратегические направления развития оборонной промышленности, стимулирует инновации и развитие новых технологий. Говоря в целом, комиссия определяет (рекомендует), какие виды вооружений и военной техники необходимы России, в каком количестве и почему. От нее в значительной мере зависит то, как выглядит гособоронзаказ.

ВПК также играет важную роль в экономике, помогая определять направления развития высокотехнологичных отраслей и создавая высококвалифицированные рабочие места. Она обеспечивает взаимодействие различных ведомств и организаций, что гарантирует целесообразное использование ресурсов и выполнение проектов в соответствии с национальными приоритетами.

Кроме того, комиссия принимает участие в международном военно-техническом сотрудничестве и экспорте военной продукции, что укрепляет позиции России на мировой арене. Военно-промышленная комиссия – это ключевой инструмент управления оборонной промышленностью России, поддерживающий высокий уровень обороноспособности, национальную безопасность, экономическое благополучие и международный статус страны.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Игорь Белоусов
Компании
ВПК РФ
Минoбороны РФ
ФСВТС РФ
Персоны
Борисов Юрий
Иванов Сергей
Мантуров Денис
Рогозин Дмитрий
Шойгу Сергей
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