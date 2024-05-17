«Русская угроза» и ядерное оружие США вызвали массовый психоз в Швеции.

«Удивительно, насколько напуганным стал шведский народ. Швеция сейчас оккупируется США. Спокойно, тихо и по договору». Такими словами шведская пресса описывает психологическое состояние местного населения. Шведы массово скупают радиостанции и фонарики, а молодежь отказывается идти в армию. А все из-за риторики о предстоящей войне с Россией и возможном размещении в стране американского ядерного оружия.

На исходе прошлого года США и Швеция заключили договор, в соответствии с которым США получили беспрепятственный доступ к семнадцати шведским военным базам. Соглашение дает американцам право размещать на этих базах свои оружие и боеприпасы, проводить учения, делать остановки для дозаправки. Утверждение документа шведским парламентом (Риксдаг) ожидается в июне. По словам шведского министра обороны Пола Йонсона, договор "создаст более благоприятные условия для Швеции при получении поддержки от США в случае войны или кризиса".

В аналогичном договоре Норвегии и США сделана оговорка, что Осло не приемлет складирования американского ядерного оружия или учений с его использованием. Однако в шведско-американском соглашении подобная оговорка отсутствует.

Это сразу вызвало настороженность ряда шведских политиков и активистов. Так, глава общественной организации "Союз за мир и арбитраж" Керстин Бергео заявила: "То, что Швеция подписала такой договор с США без оговорок о ядерном оружии на нашей территории, это безумие. Это невероятное изменение нашей политики безопасности, о котором народ Швеции либо ничего не знает, либо не понимает, что оно означает". Причем если вопрос о членстве Швеции в НАТО обсуждался в парламенте и там же принималось окончательное решение на этот счет, то военный договор с США принимался без одобрения народа. "Это случилось совершенно незаметно для нас, простых граждан", – жалуется Керстин Бергео.

"Удивительно, насколько послушным или, возможно, напуганным стал шведский народ. Швеция сейчас оккупируется США. Спокойно, тихо и по договору", – писал левый журналист Йоран Грейдер.

И вот теперь на эти заявления был вынужден ответить глава правительства Швеции Ульф Кристерссон. "Мы разработали два предложения. В них говорится, что Швеция заявила об отсутствии в мирное время на ее земле постоянного контингента (США – ВЗГЛЯД) или ядерного оружия, – заявил шведский премьер. – Но если на нашей территории будет война, то это совершенно иная ситуация. Тогда все страны НАТО получат пользу от ядерного зонтика, который должен существовать до тех пор, пока у России есть ядерное оружие". Эти слова были немедленно восприняты в стране как намек на то, что Швеция как минимум не исключает размещения ядерного оружия США на своей территории.

Шведов готовят к войне

Тут стоит напомнить, что шведов в последнее время всерьез готовят к ядерной войне. Издание Aftonbladet разместило интервью с сотрудником государственного Агентства оборонных исследований (FOI), который рассказал, что "агрессор нацелится ядерным оружием на авиабазы, порты, мосты и места дислокации воинских частей". Шведское Агентство по чрезвычайным ситуациям (MSB) подготовило брошюру для пожарных: о том, как они должны действовать в случае атомного взрыва. Начальник штаба вооруженных сил Швеции Микаэль Классон заявил, что следует на всякий случай готовиться к худшему: "Я не могу сказать о том, как именно мы готовимся, когда речь идет о ядерном оружии, но ряд мер уже приняты".

Встает, однако, вопрос: а как американское ядерное оружие, размещенное на территории Швеции, поспособствует безопасности шведов? Ровно никак, скорее наоборот. В частности, по поводу аналогичных перспектив Польши российское руководство уже делало весьма недвусмысленное заявление о том, что российские военные "сделают все необходимые шаги".

И эти шаги, несомненно, будут заключаться прежде всего в том, что базы хранения и средства доставки ядерного оружия становятся потенциальными целями российских войск в случае конфликта.

Именно поэтому еще весной 2022 года, когда вступление страны в НАТО только обсуждалось, тогдашний премьер-министр страны Магдалена Андерссон заявила, что правившие на тот момент в Швеции социал-демократы даже после вступления в альянс не желают видеть на родной земле этот вид оружия. Тогда же шведская Партия зеленых обратилась в Риксдаг с требованием принять закон, который запретит использовать на территории Швеции ядерное оружие. Однако законопроект не приняли.

По результатам выборов осенью 2022 года в правительстве Швеции появилась умеренно правая коалиция. Новый премьер Ульф Кристерссон начал делать двусмысленные заявления, а потом негодовал, когда российские СМИ истолковали их как готовность к размещению ядерного оружия при вступлении страны в НАТО. В МИД королевства заверили: "Мы не предвидим наличия ядерного оружия на своей территории в мирное время". То же самое сказал и глава ведомства Тобиас Билльстрем.

Сейчас шведские политики формально не отказываются от своих прежних слов: Кристерссон подчеркивает, что ввоз "ядерки" в страну возможен только в "военное время". Но возникает множество вопросов. Что значит в "военное время"? Ядерное оружие – в первую очередь оружие сдерживания. А о каком "устрашении" можно говорить, если война уже началась? Или шведское население постараются уверить в начале этой "войны" даже в случае отсутствия реальных боевых действий?

"Мнения правительства Швеции никто спрашивать не станет"

Опросов на тему американского ядерного оружия в Швеции не проводили, но об отношении простых шведов к этой теме можно судить по косвенным признакам. Местная пресса пишет, что в последнее время многие молодые шведы, подлежащие воинскому призыву, всячески от него уклоняются. Нежелание юношей и девушек связываться с армией объясняется их страхом оказаться в эпицентре боевых действий.

В общественной организации Svenska Freds ("Шведское объединение за мир и арбитраж") сообщают, что к ним все чаще обращаются представители молодежи, выражающие беспокойство насчет возможности своего участия в войнах в других странах во время прохождения службы.

Как известно, устав альянса предполагает, что если кто-то из его членов окажется перед лицом военного кризиса, он может рассчитывать на вооруженную поддержку других государств НАТО. Именно это и беспокоит сейчас юных шведов.

Более того, постоянная риторика о "российской агрессии" привела к тому, что шведы стали скупать в магазинах товары первой необходимости. Газета Expressen сообщает о росте на несколько тысяч процентов продаж портативных радиостанций и 800%-м повышении спроса на фонарики и канистры с водой.

В результате Кристерссону пришлось "включить антикриз" и срочно успокаивать соотечественников. Премьер признал, что в стране возник массовый психоз, "вышедший из-под контроля". Ульф Кристерссон сообщил, что вопрос с американским ядерным оружием будет решать парламент королевства.

Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина пояснила, что в свете отказа США от договоренностей по открытому небу, по ПРО, СНВ ситуация с ядерным оружием выглядит угрожающей.

"В США понимают, что их гегемонии приходит конец – отсюда всех их метания. Однако между Москвой и Вашингтоном есть опыт умения решать самые сложные вопросы – вспомним тот же Карибский кризис. А вот такого опыта взаимодействия с европейскими государствами у нас нет, и это внушает тревогу, – считает Еремина. – Мы видим, как правительства и Швеции, и Финляндии, и Польши ведут себя неадекватно. Они уверяют свое население в агрессивных планах Москвы – вопреки не только заявлениям российского руководства, но и объективным обстоятельствам. Впрочем, эти страны не суверенны в своем выборе, их поведение – отражение неуверенности заокеанского "Большого Брата". Вашингтону, вероятно, по закрытым каналам дадут понять, насколько нерациональны решения по размещению ядерного оружия вблизи российских границ. А уж мнения правительств Швеции, Финляндии и Польши никто вообще спрашивать не станет".

Станислав Лещенко