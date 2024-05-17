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Интерфакс-АВН

Британский военный атташе в Москве объявлен персона нон грата

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Министерство иностранных дел РФ
Министерство иностранных дел РФ.
Источник изображения: Министерство иностранных дел РФФото с сайта МИД РФ

Москва. 16 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Москва объявила persona non grata британского военного атташе, он должен покинуть Россию в течение недели, заявили в четверг в МИД РФ.

"16 мая в МИД России был вызван представитель посольства Великобритании в Москве, которому был заявлен решительный протест в связи с принятым 8 мая властями этой страны недружественным и безосновательным решением в отношении атташе по вопросам обороны при посольстве России в Лондоне", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

"Британский дипломат был проинформирован о том, что в ответ на указанное решение атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве Андриан Когхилл объявляется "persona non grata". Ему надлежит в недельный срок покинуть территорию Российской Федерации", - заявили в МИД РФ.

Также там подчеркнули: "Этой мерой наша реакция на объявленные 8 мая недружественные антироссийские действия британской стороны не исчерпывается. О дальнейших ответных шагах инициаторы эскалации будут проинформированы".

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Страны
Великобритания
Россия
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