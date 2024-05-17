Ростех впервые представит в Китае российскую газовую турбину большой мощности ГТД-110М

Госкорпорация Ростех представит передовые достижения в области авиа- и двигателестроения, медицинского оборудования и фармацевтики в ходе VIII российско-китайского ЭКСПО в Харбине. Центральное место в экспозиции займет макет первой отечественной газовой турбины большой мощности ГТД-110М. Агрегат будет демонстрироваться в Китае впервые.

Разработка и производство оборудования для компаний топливно-энергетического комплекса является одним из важнейших направлений деятельности Ростеха. Турбина ГТД-110М производства Объединенной двигателестроительной корпорации имеет коэффициент полезного действия более 36%, что сопоставимо с лучшими мировыми газотурбинными двигателями. Первый серийный агрегат был поставлен на ТЭС «Ударная» в Краснодарском крае, где после завершения пуско-наладочных работ он будет решать задачи энергообеспечения юга России.

В этом году в Китае будет представлен российский унифицированный газоперекачивающий агрегат нового поколения УГПА-16(25), в котором можно применять несколько типов двигателей мощностью 16 или 25 МВт. Это позволяет сократить издержки на проектирование и строительство объектов газотранспортной инфраструктуры, обеспечить взаимозаменяемость узлов и систем.

«Китай сегодня является стратегическим партнером России. Ростех заинтересован в расширении своего присутствия на местном рынке, укреплении деловых контактов и диверсификации сотрудничества с китайскими коллегами. В этом году на российско-китайском ЭКСПО предприятия Госкорпорации демонстрируют широкий спектр выпускаемой продукции — от вакцин до инновационного газотурбинного оборудования. В том числе представлена и первая отечественная газовая турбина большой мощности ГТД-110М. По своим технико-экономическим показателям агрегат не уступает зарубежным аналогам, при этом российская турбина гораздо компактнее и легче «одноклассников» производства других зарубежных компаний», – заявил директор по международному сотрудничеству и региональной политике Госкорпорации Ростех Виктор Кладов.

На стенде объединенной экспозиции Ростеха участники и гости ЭКСПО также смогут ознакомиться с моделями российских авиационных флагманов - МС-21, SJ-100, тяжелого транспортника Ил-76МД-90А, а также многоцелевых вертолетов Ка-226Т и Ка-32А11ВС.

Предприятия Госкорпорации представят самое современное российское медицинское оборудование. Холдинг «Швабе» покажет мобильный инкубатор для бережной транспортировки новорожденных BONNY. Детский модуль позволяет перевозить маленьких пациентов в каретах скорой помощи или на борту санавиации, защищая их от холода, вибрации и шума. При этом обеспечивается постоянный мониторинг жизненно важных показателей с помощью системы датчиков. Еще одно изделие холдинга – система «БилиФлекс» для быстрого и эффективного снижения уровня билирубина в крови у новорожденных. Равномерное светоизлучение покрывает максимальную площадь тела, исключая при этом риск перегрева, обезвоживания, повреждения кожи и глаз.

Холдинг «Нацимбио» представит 12 лекарственных препаратов. Впервые в Китае будет презентован новейший российский специфический иммуноглобулин для профилактики гепатита B у взрослых и детей «Антигеп-Нео». В России он зарегистрирован в октябре 2023 года. Препарат применяется внутривенно, что обеспечивает его высокую терапевтическую эффективность.

На стенде можно будет ознакомиться с российскими вакцинами против гриппа. «Ультрикс Квадри» − первая отечественная четырехвалентная вакцина для профилактики гриппа, отвечающая всем рекомендациям ВОЗ по составу и количеству каждого штамма вируса гриппа. «Совигрипп» - трехвалентная отечественная вакцина. Состав обоих препаратов обновляется ежегодно в строгом соответствии с рекомендациями ВОЗ об ожидаемых штаммах вируса.

В свою очередь концерн КРЭТ продемонстрирует участникам и гостям ЭКСПО аппарат diathera, который позволяет измерять внутриглазное давление через верхнее веко без прямого контакта с глазом. Также можно будет увидеть магнитотерапевтический аппарат АМТО-02 для лечения различных заболеваний глаз с помощью специально подобранного магнитного поля малой частоты.

В экспозиции КРЭТ будет представлен прибор для очистки и обеззараживания воздуха «ТИОКРАФТ». В основе его работы лежит инновационная технология, сочетающая в себе механическую и биологическую очистку. Прибор обеспечивает полную инактивацию бактерий, вирусов и спор плесени, удаляет фенолы, формальдегиды и прочие вредные вещества.

VIII российско-китайское ЭКСПО пройдет в Харбине с 17 по 21 мая. В этом году свою продукцию на выставке представят девять ведущих холдингов Госкорпорации – ОДК, ОАК, «Вертолеты России», «Нацимбио», «Швабе», КРЭТ, «Росэлектроника», «РТ-Техприемка», Калининградский янтарный комбинат. Организаторами мероприятия выступают Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, Министерство коммерции Китайской Народной Республики и Народное правительство провинции Хэйлунцзян.