Илон Маск: Визит Путина в Китай свидетельствует об образовании нового альянса

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Американский миллиардер Илон Маск отметил, что Западу необходимо понять, что визит российского лидера Владимира Путина в КНР является свидетельством образования нового альянса.

В своем аккаунте в одной из западных соцсетей Маск, комментируя публикацию, автор которой утверждал, что Запад стоит перед лицом формирования оси Россия - Китай - Иран - КНДР, подчеркнул, что именно США подталкивают РФ и КНР к сближению.

Российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам прошедших в Пекине переговоров сделали заявление, в котором подтвердили совместную решимость способствовать продвижению перемен в мире, при этом указав первопричины украинского кризиса в виде стремления НАТО вплотную приблизиться к границам России.

Принципиально важной частью совместной российско-китайской декларации является часть, посвященная глобальной стратегии, которой намерены следовать стороны. В документе содержится прямой вызов остаткам гегемонии Запада.

Декларация представляет собой совместное заявление об углублении российско-китайских отношений и стратегического взаимодействия между Москвой и Пекином.

Также сообщается, что президент России Владимир Путин в ходе переговоров с премьером Госсовета КНР Ли Цяном предложил провести в Москве встречу глав правительств России и Китая в рамках реализации всего массива достигнутых на высшем уровне договоренностей и дальнейшего углубления российско-китайских связей.