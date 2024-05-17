Раскрыты детали работы наземных дронов «Скорпион М» в зоне спецоперации

Российские боевые роботы, наземные беспилотники «Скорпион М» стали логичным продолжением систем для эвакуации раненых и доставки боеприпасов на линию соприкосновения, сейчас они выходят в серийное производство. Об этом 16 мая сообщил источник, знакомый с деталями разработки.

«Изначально система предназначалась для доставки боеприпасов на «передок», для эвакуации раненых. Но в конечном итоге получилась платформа, использование которой отнюдь не ограничивается доставкой боеприпасов нашим бойцам или эвакуацией «трехсотых». Доставлять ведь можно что угодно — в том числе несколько килограммов взрывчатки», — рассказал он в беседе с ИА «Регнум».

По словам источника, в зоне боевого соприкосновения земля изрыта воронками, и продвижение наземного дрона во многом зависит от технических характеристик шасси и опыте оператора. На опубликованном видео показан весь процесс применения «Скорпиона М» — от момента старта до подрыва рядом с пулеметной точкой противника.

Дрон пробирается между воронок, иногда откатывается назад и время от времени участки поверхности преодолевает с разгона. Путь до цели — пулеметной точки — занял у беспилотника больше 20 минут. При этом робот продвинулся на несколько сотен метров.

Сейчас «Скорпионы» выходят в серийный выпуск, при этом технические характеристики, место производства и вообще любые подробности держатся в строжайшем секрете. Недоступно даже детальное изображение беспилотника в хорошем разрешении, уточняет источник.

Внешне «Скорпион М» чем-то напоминает луноход. У него такие же повышенные требования к проходимости.

Источник уточнил, что российскому оборонно-промышленному комплексу приходится в чем-то догонять противника, а в чем-то российские технологии его опережают.

«В случае данного конкретного применения цель и средство ее достижения были довольно конкретные — подавить огневую точку. Либо при штурме это придется делать ценой жизней ребят, либо так», — уточнил собеседник агентства.

Операторы уже дали «Скорпиону» разные прозвища, иногда они называет его попросту «тележкой», реже «куст на колесах» — в те моменты, когда видеосигнал на пару секунд прерывается, а затем приходится выискивать малозаметный дрон на местности.

Ранее в четверг сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России поразили пункт временной дислокации националистического формирования «Сонечко» Главного управления разведки минобороны Украины и иностранных наемников. Противник потерял более 520 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 155-мм гаубицу М777 американского производства и самоходную артиллерийскую установку «Акация» калибра 152 мм.

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Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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