NYT: лидеры России и Китая готовы выступить против Запада единым фронтом

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Первым визитом Владимира Путина после переизбрания на президентский пост стала поездка в КНР. Это показывает, что лидеры России и Китая готовы выступить против Запада единым фронтом.

Такое опасение было высказано на страницах газеты The New York Times (NYT) еще до встречи двух президентов.

Ожидается, что на этой неделе, когда лидер Китая Си Цзиньпин примет президента России Владимира Путина, оба лидера выступят единым фронтом

- сказано в статье.

Американские журналисты считают, что Кремль стремится воспользоваться моментом, пока Киев не получил военную помощь США, и поэтому наращивает активность в зоне СВО. По их мнению, Си Цзиньпин поддерживает Путина в этом стремлении. Вместе с тем Пекин избегает давления Запада, опасаясь проблем из-за своей поддержки России.

Этот визит – не просто обычное дипломатическое мероприятие, а стратегическая демонстрация неповиновения давлению Запада

- утверждают журналисты газеты Times of India.

Немецкий журнал Der Spiegel отмечает, что Путин и Си Цзиньпин называют друг друга друзьями и вместе «пьют чай». Издание из ФРГ считает, что их объединяет неприятие Запада.

Источник изображения: topwar.ru

А китайская газета «Жэнминь Жибао» отмечает, что сотрудничество Москвы и Пекина никогда не было направлено против третьих стран и не подвержено внешнему влиянию.

Пекин пытается держаться рядом с Москвой, но избегать при этом санкций из-за Украины

- считают журналисты издаваемой в Гонконге газеты South China Morning Post (SCMP).

По их мнению, в КНР очень серьезно относятся к угрозам Соединенных Штатов расширить санкции против китайских банков и компаний, сотрудничающих с Россией.