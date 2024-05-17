NYT: лидеры России и Китая готовы выступить против Запада единым фронтом

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Первым визитом Владимира Путина после переизбрания на президентский пост стала поездка в КНР. Это показывает, что лидеры России и Китая готовы выступить против Запада единым фронтом.
Такое опасение было высказано на страницах газеты The New York Times (NYT) еще до встречи двух президентов.
- сказано в статье.
Американские журналисты считают, что Кремль стремится воспользоваться моментом, пока Киев не получил военную помощь США, и поэтому наращивает активность в зоне СВО. По их мнению, Си Цзиньпин поддерживает Путина в этом стремлении. Вместе с тем Пекин избегает давления Запада, опасаясь проблем из-за своей поддержки России.
- утверждают журналисты газеты Times of India.
Немецкий журнал Der Spiegel отмечает, что Путин и Си Цзиньпин называют друг друга друзьями и вместе «пьют чай». Издание из ФРГ считает, что их объединяет неприятие Запада.
Источник изображения: topwar.ru
А китайская газета «Жэнминь Жибао» отмечает, что сотрудничество Москвы и Пекина никогда не было направлено против третьих стран и не подвержено внешнему влиянию.
- считают журналисты издаваемой в Гонконге газеты South China Morning Post (SCMP).
По их мнению, в КНР очень серьезно относятся к угрозам Соединенных Штатов расширить санкции против китайских банков и компаний, сотрудничающих с Россией.