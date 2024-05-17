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ТАСС

В парламенте Эстонии не исключили отправку войск НАТО на Украину

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Эстонские военные
Эстонские военные.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Степанов

Председатель комиссии по государственной обороне парламента Калева Стойческу отметил, что страны альянса должны обсудить возможность "размещения союзных сил на Украине в определенных местах и объемах и для определенных целей

ВИЛЬНЮС, 16 мая. /ТАСС/. Председатель комиссии по государственной обороне парламента Эстонии Калева Стойческу не исключил отправку войск НАТО на Украину, но только в качестве крайней меры. Об этом он заявил в колонке для газеты Postimees.

"Любое размещение союзных сил на Украине должно быть совместным решением союзников по НАТО, основанным на консенсусе или подавляющем большинстве, как коалиции воли. Его необходимо тщательно обдумать и подготовить как последнее средство поддержки Украины", - сказал Стойческу.

По его оценке, страны - члены НАТО должны обсудить возможность "размещения союзных сил на Украине в определенных местах и объемах и для определенных целей". Условия применения данных мер должны быть озвучены публично, чтобы "Россия заранее знала, при каких обстоятельствах мы готовы действовать", считает член эстонского парламента.

Политик также напомнил, что осенью прошлого года парламент Эстонии принял законодательную меру, позволяющую правительству задействовать до 100 эстонских военнослужащих в миротворческой операции под руководством НАТО или государства - члена альянса, а также ЕС или ООН. Решение об отправке войск принять правительство с учетом позиции парламента. Если же возникнет необходимость задействовать в операциях за рубежом более 100 военнослужащих, такое решение должен принять уже сам парламент Эстонии отдельно.

"Общественная дискуссия по этому вопросу должна оставаться практической и адекватно отражать реальную ситуацию. Мы сейчас не находимся в ситуации, требующей таких решений в НАТО или отдельных государствах-членах, но мы не можем исключать, что такая ситуация рано или поздно может возникнуть. Чем больше помощи будет предоставлено Украине и чем эффективнее Украина сможет использовать полученную помощь, а также собственные ресурсы, тем меньше вероятность того, что потребуется ввод союзных войск в Украину", - добавил он.

Предложение Эстонии

Ранее советник президента Эстонии по вопросам безопасности Мадис Ролл сообщил интернет-изданию Breaking Defense, что правительство серьезно обсуждает возможность отправки на запад Украины войск, которые могли бы взять на себя функции тыловых украинских сил, чтобы освободить их для участия в боевых действиях. При этом он отметил, что республика предпочла бы обсуждать отправку военных в рамках полноценной миссии НАТО. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур впоследствии опроверг сообщения о планах по отправке войск на Украину.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что помощь Запада лишь затягивает конфликт на Украине и не меняет ситуацию на поле боя. 

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