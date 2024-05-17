Войти
ТАСС

Дания направит Украине новый пакет военной помощи на $815 млн

164
0
0
Флаг Дании
Флаг Дании.
Источник изображения: © Fotolia / uhotti

Как сообщили в Минобороны Дании, из них $349 млн предназначены на закупку систем ПВО

СТОКГОЛЬМ, 16 мая. /ТАСС/. Правительство Дании предоставляет Украине очередной пакет военной помощи, который поможет в обеспечении противовоздушной обороны и работы артиллерии. Его стоимость составляет 5,6 млрд крон ($815 млн), из которых 2,4 млрд ($349 млн) предназначены на закупку систем ПВО, сообщает Минобороны страны.

Часть средств связана с поставкой истребителей F-16.

"Сегодня мы проинформировали Совет по внешней политике о новом безвозмездном пакете помощи Украине. В этом пакете, уже 18-м по счету, основной упор сделан на ПВО и артиллерии, столь необходимых Украине. Кроме того, мы зарезервировали средства на прямые инвестиции в украинскую оборонную промышленность, равно как выделили деньги на предстоящую поставку Украине F-16, запланированную на лето", - заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

За последние два года датская поддержка Украины составила около €5,6 млрд в области обороны и около €584 млн на помощь гражданскому обществу. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Украина
Продукция
F-16
Похожие новости
20.06.2014
Дипломатия истребителей
16.06.2014
В случае конфликта странам Балтии не обойтись без помощи НАТО ("Deutsche Welle", Германия)
05.05.2014
Из-за кризиса в Украине Швеция открыла воздушное пространство для самолетов АВАКС НАТО
12.12.2011
"Викрамадитья" готовится к выходу в море
23.08.2010
Привет, оружие
24.02.2009
Aero India 2009
16.10.2008
Мощь НАТО сильно преувеличена
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.05 05:08
  • 1374
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.05 00:47
  • 1
Ответ на https://vpk.name/news/863570_ssha_vstupili_v_shvatku_srazu_na_dvuh_frontah_ih_zhdet_gorkoe_razocharovanie_geopolitikanews_horvatiya.html
  • 16.05 23:43
  • 2725
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.05 20:33
  • 1
Успехи в Работино: чем важно продвижение ВС РФ на запорожском направлении
  • 16.05 14:19
  • 2
Для космонавтов создали дополнительные конечности
  • 16.05 13:36
  • 49
Продолжается разработка перспективного тяжёлого транспортного самолёта "Слон"
  • 16.05 12:12
  • 1278
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 16.05 09:38
  • 1
С американского эсминца "Зумвальт" демонтировали 155-мм артустановку
  • 16.05 08:34
  • 2
США вступили в схватку сразу на двух фронтах. Их ждет горькое разочарование (Geopolitika.news, Хорватия)
  • 16.05 02:40
  • 0
Почему опыта СВО (на ее нынешней стадии) НЕДОСТАТОЧНО для выводов ("технических", в том числе) на будущее.
  • 16.05 01:11
  • 0
О борьбе тихоокеанского флота с беспилотниками.
  • 16.05 00:25
  • 0
О реальных уроках хода (и промежуточных результатов) СВО.
  • 15.05 21:13
  • 2
Более 15 кораблей отрабатывают на учениях борьбу с беспилотниками
  • 15.05 18:56
  • 0
Об уроках СВО (на данном этапе ее развития).
  • 15.05 18:24
  • 42
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине