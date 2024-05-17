Дания направит Украине новый пакет военной помощи на $815 млн

Как сообщили в Минобороны Дании, из них $349 млн предназначены на закупку систем ПВО

СТОКГОЛЬМ, 16 мая. /ТАСС/. Правительство Дании предоставляет Украине очередной пакет военной помощи, который поможет в обеспечении противовоздушной обороны и работы артиллерии. Его стоимость составляет 5,6 млрд крон ($815 млн), из которых 2,4 млрд ($349 млн) предназначены на закупку систем ПВО, сообщает Минобороны страны.

Часть средств связана с поставкой истребителей F-16.

"Сегодня мы проинформировали Совет по внешней политике о новом безвозмездном пакете помощи Украине. В этом пакете, уже 18-м по счету, основной упор сделан на ПВО и артиллерии, столь необходимых Украине. Кроме того, мы зарезервировали средства на прямые инвестиции в украинскую оборонную промышленность, равно как выделили деньги на предстоящую поставку Украине F-16, запланированную на лето", - заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

За последние два года датская поддержка Украины составила около €5,6 млрд в области обороны и около €584 млн на помощь гражданскому обществу.